На що перетвориться колишній ядерний об'єкт?

Австралійський венчурний капіталіст Нік Галік, який називає себе "трильйонером" завдяки своїм екстремальним захопленням – від стрибків із парашутом над Еверестом до занурення до уламків "Титаніка", – знайшов собі нове випробування. У 2021 році він придбав у американського уряду виведений з експлуатації ядерний ракетний бункер за суму, що перевищує 10 мільйонів доларів. Його мета – перетворити цей колишній символ загрози на сучасний об'єкт, де розміститься центр обробки даних для систем штучного інтелекту, пише Business Insider.

Історія цієї споруди вражає своїми масштабами. Побудований у 1959 році, комплекс обійшовся бюджету США у 47 мільйонів доларів, що за сучасними мірками становить приблизно 350 мільйонів доларів.

Свого часу тут базувалися три ракети Titan I, кожна з яких мала висоту близько 30 метрів і була здатна доставити ядерний заряд на відстань понад 9 656 кілометрів. По всій території Сполучених Штатів було зведено 18 таких об'єктів. Експлуатація ракет цього типу була недовгою – з квітня 1962 року по січень 1965 року, після чого їх замінили на більш досконалі моделі Titan II та Minuteman I.



Колишня база міжконтинентальних ракет / Фото Business Insider

Сьогодні Галік інвестує близько 30 мільйонів доларів у повну реконструкцію об'єкта, яка триває вже понад чотири роки. Робота в підземеллі супроводжується величезними ризиками. Крім іржавого металу та оголеної проводки, підвал комплексу забруднений ціанідом, свинцевою фарбою, ртуттю та азбестом.

Галік особисто бере участь у дослідженні кожного куточка своєї власності, що іноді ледь не коштує йому життя: одного разу він мало не загинув від удару струмом, проповзаючи крізь стару трубу з активним кабелем.



Австралійський венчурний капіталіст Нік Галік / Фото Tyler Merkel

Сам бункер є шедевром інженерної думки минулого століття. Він розташований на глибині близько 50 метрів під землею і займає площу майже 18 580 квадратних метрів. Комплекс складається з 17 окремих камер, з'єднаних мережею тунелів загальною довжиною 1 372 метри. Стіни найбільш захищеної частини споруди, збудовані за технологіями, аналогічними до дамби Гувера, здатні витримати тиск понад 1 000 кілограмів на квадратний сантиметр, що робить його стійким навіть до ядерного вибуху.



Бункер усередині / Фото Tyler Merkel



Вибір такого місця для дата-центру обумовлений не лише безпекою, а й природними умовами. Під землею постійно зберігається температура близько 11 градусів Цельсія, що є ідеальним для охолодження потужних серверів, які зазвичай споживають величезну кількість електроенергії саме на вентиляцію.

Нік Галік зазначає, що для штучного інтелекту критично важливими є захищене середовище та стабільне живлення. У майбутньому він планує замінити стару дизельну інфраструктуру, яка раніше могла забезпечувати енергією 2 000 будинків протягом двох тижнів, на малі ядерні реактори, щоб зробити об'єкт повністю автономним.



Окрім технологічної складової, власник має і креативні плани:

Частину командного пункту, де колись юні оператори тримали ключі від ядерного арсеналу, Галік хоче перетворити на музей, зберігши автентичні деталі інтер'єру та нещодавно знайдені документи з кодами запусків.

В інших залах він планує облаштувати нічний клуб із лаунж-зонами та залучити артистів відомих циркових колективів.



Подібний досвід уже втілюється на іншому покинутому об'єкті в Нью-Мексико, де проводяться тематичні фестивалі сучасного мистецтва та музики. Хоча бізнесмен не називає конкретних назв технологічних гігантів, він підтверджує, що інтерес до його підземного проєкту з боку IT-сектору є надзвичайно високим.