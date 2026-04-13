Во что превратится бывший ядерный объект?

Австралийский венчурный капиталист Ник Галик, который называет себя "триллионером" благодаря своим экстремальным увлечениям – от прыжков с парашютом над Эверестом до погружения к обломкам "Титаника", – нашел себе новое испытание. В 2021 году он приобрел у американского правительства выведенный из эксплуатации ядерный ракетный бункер за сумму, превышающую 10 миллионов долларов. Его цель – превратить этот бывший символ угрозы в современный объект, где разместится центр обработки данных для систем искусственного интеллекта, пишет Business Insider.

История этого сооружения поражает своими масштабами. Построенный в 1959 году, комплекс обошелся бюджету США в 47 миллионов долларов, что по современным меркам составляет примерно 350 миллионов долларов.

В свое время здесь базировались три ракеты Titan I, каждая из которых имела высоту около 30 метров и была способна доставить ядерный заряд на расстояние более 9 656 километров. По всей территории Соединенных Штатов было возведено 18 таких объектов. Эксплуатация ракет этого типа была недолгой – с апреля 1962 года по январь 1965 года, после чего их заменили на более совершенные модели Titan II и Minuteman I.



Бывшая база межконтинентальных ракет

Сегодня Галик инвестирует около 30 миллионов долларов в полную реконструкцию объекта, которая длится уже более четырех лет. Работа в подземелье сопровождается огромными рисками. Помимо ржавого металла и оголенной проводки, подвал комплекса загрязнен цианидом, свинцовой краской, ртутью и асбестом.

Галик лично участвует в исследовании каждого уголка своей собственности, что иногда едва не стоит ему жизни: однажды он чуть не погиб от удара током, проползая сквозь старую трубу с активным кабелем.



Австралийский венчурный капиталист Ник Галик

Сам бункер является шедевром инженерной мысли прошлого века. Он расположен на глубине около 50 метров под землей и занимает площадь почти 18 580 квадратных метров. Комплекс состоит из 17 отдельных камер, соединенных сетью тоннелей общей длиной 1 372 метра. Стены наиболее защищенной части сооружения, построены по технологиям, аналогичными дамбе Гувера, способны выдержать давление более 1 000 килограммов на квадратный сантиметр, что делает его устойчивым даже к ядерному взрыву.



Выбор такого места для дата-центра обусловлен не только безопасностью, но и природными условиями. Под землей постоянно сохраняется температура около 11 градусов Цельсия, что является идеальным для охлаждения мощных серверов, которые обычно потребляют огромное количество электроэнергии именно на вентиляцию.

Ник Галик отмечает, что для искусственного интеллекта критически важны защищенная среда и стабильное питание. В будущем он планирует заменить старую дизельную инфраструктуру, которая ранее могла обеспечивать энергией 2 000 домов в течение двух недель, на малые ядерные реакторы, чтобы сделать объект полностью автономным.



Кроме технологической составляющей, владелец имеет и креативные планы:

Часть командного пункта, где когда-то юные операторы держали ключи от ядерного арсенала, Галик хочет превратить в музей, сохранив аутентичные детали интерьера и недавно найденные документы с кодами запусков.

В других залах он планирует обустроить ночной клуб с лаунж-зонами и привлечь артистов известных цирковых коллективов.



Подобный опыт уже воплощается на другом заброшенном объекте в Нью-Мексико, где проводятся тематические фестивали современного искусства и музыки. Хотя бизнесмен не называет конкретных названий технологических гигантов, он подтверждает, что интерес к его подземному проекту со стороны IT-сектора чрезвычайно высок.