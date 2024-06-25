Ютубер з В'єтнаму створює дивовижні дерев'яні копії автомобілів, що можуть їздити, як справжні

Талановитий інженер-деревообробник створює дерев'яні транспортні засоби й показує свою роботу на YouTube. Надзвичайно успішний канал зібрав майже три мільйони глядачів й уже має в своїй колекції такі машини, як Tesla Cybertruck, Rolls Royce Phantom 6x6, Ferrari, Lamborghini та низку інших.

Більшість виробів, які створює Труонг Ван Дао, копіюють відомі існуючі марки машин, але деякі є повністю оригінальними. В одному з випадків майстер навіть застосував штучний інтелект, щоб сконструювати машину, схожу на равлика.

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Дерев'яні машини

Його прогрес за останні три роки був вражаючим: він починав від простого вирізання копій класичних розкішних автомобілів і суперкарів розміром з коробку для взуття, а потім швидко привернув до себе увагу всього світу, коли зібрав дерев'яну копію Ferrari, в яку міг сісти його син і їздити на ній.

Незабаром він доповнив її деталізованою Bugatti Centodieci, знову ж таки у зменшеному масштабі. Цього разу дерев'яний автомобіль уже мав робоче рульове управління і невеликий електричний привід, з яким можна було повноцінно їздити.

Дерев'яна копія автомобіля Bugatti: відео

У цей момент у Труонга Ван Дао починає різно зростати аудиторія, а його проєкти збільшуються в розмірах і складностію. Танки, скутери, поїзди і, звичайно, ще більше суперкарів. Він не зупинявся на тому, що потрапляло в автосалони, і робив навіть робочі відтворення деяких диких концептів, включаючи Lamborghini Vision GT, Audi Skysphere і Mercedes Vision AVTR.

Повнорозмірні дерев'яні машини: відео

Автомобіль-равлик

Але проєкт, який привертає увагу найбільше, виходить за рамки спортивних машин і переходить у сферу фантазії та стимпанку. Труонг залучив ШІ, щоб знайти натхнення для дизайну, потім зібрав металеву раму, систему рульового управління й підвіски, а також невелику електричну трансмісію, перш ніж стати до роботи з деревом.

Він оснастив транспортний засіб масивними дерев'яними передніми колесами і круглим салоном без дверей, який нагадує мушлю равлика або закручені баранячі роги. Передня частина має численні шестерні та щось схоже ніжки комахи. Насправді це складні важільні механізми з зубчастим приводом, які можна вмикати, щоб досягти хвилеподібного коливання, яке нагадує рухи щупалець восьминога або ходу багатоніжки. Це трохи схоже на вітряні скульптури Strandbeest, які прогулюються голландськими пляжами.

Дерев'яна машина за власним дизайном Труонга Ван Дао / Фото ND Woodworking Art

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Звісно ж, це надміру складні конструкції, до того ж зовсім не практичні. Однак майстер і не ставить перед собою мети повноцінно пересуватися на таких машинах. Мони є частиною його мистецтва. До того ж діти Труонга просто обожнюють кататися на таких дерев'яних машинах.

Автомобіль-равлик: відео