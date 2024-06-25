Большинство изделий, которые создает Труонг Ван Дао, копируют известные существующие марки машин, но некоторые являются полностью оригинальными. В одном из случаев мастер даже применил искусственный интеллект, чтобы сконструировать машину, похожую на улитку.

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Деревянные машины

Его прогресс за последние три года был впечатляющим: он начинал от простого вырезания копий классических роскошных автомобилей и суперкаров размером с коробку для обуви, а затем быстро привлек к себе внимание всего мира, когда собрал деревянную копию Ferrari, в которую мог сесть его сын и ездить на ней.

Вскоре он дополнил ее детализированной Bugatti Centodieci, опять же в уменьшенном масштабе. На этот раз деревянный автомобиль уже имел рабочее рулевое управление и небольшой электрический привод, с которым можно было полноценно ездить.

Деревянная копия автомобиля Bugatti: видео

В этот момент у Труонга Ван Дао начинает разно расти аудитория, а его проекты увеличиваются в размерах и сложности. Танки, скутеры, поезда и, конечно, еще больше суперкаров. Он не останавливался на том, что попадало в автосалоны, и делал даже рабочие воспроизведения некоторых диких концептов, включая Lamborghini Vision GT, Audi Skysphere и Mercedes Vision AVTR.

Полноразмерные деревянные машины: видео

Автомобиль-улитка

Но проект, который привлекает внимание больше всего, выходит за рамки спортивных машин и переходит в сферу фантазии и стимпанка. Труонг привлек ИИ, чтобы найти вдохновение для дизайна, затем собрал металлическую раму, систему рулевого управления и подвески, а также небольшую электрическую трансмиссию, прежде чем приступить к работе с деревом.

Он оснастил транспортное средство массивными деревянными передними колесами и круглым салоном без дверей, который напоминает раковину улитки или закрученные бараньи рога. Передняя часть имеет многочисленные шестерни и что-то похожее на ножки насекомого. На самом деле это сложные рычажные механизмы с зубчатым приводом, которые можно включать, чтобы достичь волнообразного колебания, которое напоминает движения щупалец осьминога или хода многоножки. Это немного похоже на ветряные скульптуры Strandbeest, которые прогуливаются по голландским пляжам.

Деревянная машина по собственному дизайну Труонга Ван Дао / Фото ND Woodworking Art

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Конечно же, это излишне сложные конструкции, к тому же совсем не практичны. Однако мастер и не ставит перед собой цели полноценно передвигаться на таких машинах. Моны являются частью его искусства. К тому же дети Труонга просто обожают кататься на таких деревянных машинах.

Автомобиль-улитка: видео

Якщо мова йде про надійність, то за цим параметром японським брендам немає рівних. Зокрема, новий SUZUKI S-CROSS 2024 року забезпечений гарантією у три роки чи 100 000 кілометрів, і за цей період виробник відповідає за якість авто через свого офіційного дилера в Україні.