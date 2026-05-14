Чи були динозаври дбайливими батьками: нове дослідження розкриває правду

Сімдесят п'ять мільйонів років тому на території сучасної Монтани відбувалися події, які змушують переглянути уявлення про соціальне життя динозаврів. Вивчення залишків зубів гадрозаврів дозволило зазирнути у внутрішній світ гніздування, де виживання залежало не лише від сили, а й від уваги.

Що палеонтологи дізналися про виховання динозаврів?

Нове дослідження, проведене фахівцями Університету штату Огайо та Бристольського університету, надало переконливі докази того, що динозаври були значно дбайливішими батьками, ніж вважалося раніше, пише Earth.com.

Об'єктом вивчення став вид Maiasaura peeblesorum – качконосий динозавр, чия назва символічно перекладається як "ящірка – добра мати". Аналіз мікроскопічного зносу зубів показав, що дорослі особини цього виду не просто залишалися поруч із гніздами, а й цілеспрямовано забезпечували своє потомство їжею, яка була навіть якіснішою за їхній власний раціон.



Ці комп'ютерні рендери показують Maiasaura peeblesorum біля гнізда / Зображення Depositphotos

Ключ до розгадки вчені знайшли в унікальній будові зубних осередків гадрозаврів. Ці динозаври мали від 14 до 53 зубних "сімей" у кожній щелепі, де зуби розташовувалися вертикальними стовпчиками по 3 – 8 одиниць у кожному. Нові зуби постійно змінювали старі, що робило їхню жувальну систему аналогічною зубам сучасних травоїдних ссавців.

Дослідники виділили два типи зносу: "зрізальний" (свідчить про вживання грубої волокнистої їжі, як-от зріле листя чи стебла) та "дробильний" (вказує на м'які, соковиті продукти з високим вмістом білка, наприклад, ягоди, бруньки або фрукти).

Порівнявши зуби дитинчат і дорослих особин, палеонтологи помітили разючу різницю. У малят спостерігалося значно більше "дробильного" зносу, тоді як у дорослих переважав "зрізальний". Це означає, що дорослі Майазаври приносили до гнізда ніжні та поживні частини рослин, залишаючи собі жорстку та менш цінну рослинність.

Така модель поведінки характерна для сучасних гніздових птахів, чиї пташенята залишаються в гнізді після вилуплення і повністю залежать від батьків.

Потяг птаха годувати пташеня – це дуже давня поведінка,

– прокоментував провідний автор дослідження та доцент кафедри еволюції, екології та організмальної біології в Університеті штату Огайо Джон Гантер.

Він також додав, що це відкриття є "доказом того, що така поведінка, ймовірно, сягає набагато далі, ніж походження птахів, можливо, до походження динозаврів".

Важливим аспектом дослідження є швидкість росту Майазаврів. Завдяки високобілковій дієті, яку забезпечували батьки, дитинчата могли виростати до половини довжини дорослої особини всього за один сезон. Аналіз кісток показав, що малята вилуплювалися в "немічному" стані, подібному до деяких сучасних птахів, і мали період перебування в гнізді близько 40 – 75 днів.

Альтернативні теорії відкинули

Дослідники, чиї результати опубліковані в журналі Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, також розглядали альтернативні теорії. Наприклад, батьки могли годувати малят частково відригнутою їжею, що теж пояснювало б характер зносу зубів.

Однак версія про самостійне харчування малят була відхилена, оскільки їхні залишки знаходять переважно в межах гнізд, а самі гнізда Майазаврів були розташовані колоніями на відстані близько 7 метрів одне від одного – приблизно на довжину дорослої особини.

Що це нам дає?

Це відкриття підкреслює складність соціальної організації динозаврів, підсумовує 24 Канал. Майазаври, як свідчать дослідження вчених, жили великими стадами та демонстрували скоординовану батьківську опіку, що допомагало їм виживати в екосистемі, сповненій хижаків.

Таким чином, ми можемо зробити висновок, що турбота про нащадків була не просто випадковим явищем, а стратегічним механізмом виживання, який заклав основи для поведінки багатьох сучасних видів тварин.

Вам також буде цікаво дізнатися: що ще ми знаємо про Maiasaura peeblesorum

Динозавр Maiasaura peeblesorum, або Майазавр, є одним із найвідоміших травоїдних динозаврів пізнього крейдового періоду. Він жив приблизно 76 – 74 мільйони років тому на території сучасної Північної Америки, переважно в районі нинішнього штату Монтана у США.

Майазавр належав до гадрозаврів – так званих "качкодзьобих" динозаврів. Це були великі стадні травоїдні тварини, які пересувалися як на двох, так і на чотирьох кінцівках. Дорослі особини сягали близько 8 – 9 метрів завдовжки та важили кілька тонн, пише Encyclopedia Britannica.

Назва Maiasaura, як ми вже згадували, перекладається як "ящірка – добра мати". Вона з'явилася після сенсаційного відкриття у 1978 році на місці, яке отримало назву Egg Mountain – "Яєчна гора". Палеонтологи знайшли там величезну колонію гнізд із яйцями, дитинчатами та дорослими особинами.

Особливу увагу привернув той факт, що дитинчата не могли самостійно пересуватися одразу після вилуплення. Їхні кістки були ще недостатньо розвинені. Це стало одним із перших серйозних доказів того, що деякі динозаври доглядали за потомством після народження, а не просто залишали яйця напризволяще, як багато сучасних рептилій.

Майазаври жили великими соціальними групами. Вчені вважають, що вони поверталися до тих самих місць гніздування багато років поспіль, подібно до сучасних птахів або морських черепах. Гнізда розташовувалися близько одне до одного, що свідчить про колоніальний спосіб життя.

Серед характерних особливостей Майазавра – масивний дзьоб для пережовування рослинності, сотні зубів у щелепах та невеликі виступи на голові. Імовірно, вони використовувалися для демонстрації або розпізнавання особин усередині стада. Майазаври були типовими рослиноїдними мешканцями крейдових рівнин, де харчувалися листям, пагонами та низькою рослинністю.

Останні відкриття про динозаврів: що ми дізналися нещодавно

Останні роки принесли низку великих відкриттів про динозаврів. Одне з найгучніших – відкриття нового виду спінозавра у Сахарі, про що 24 Канал писав у квітні. Вчені описали Spinosaurus mirabilis – великого хижака з гігантським серпоподібним гребенем на голові. Це відкриття змінило уявлення про еволюцію спінозаврів і показало, що вони могли бути не повністю водними мисливцями, а радше великими болотними хижаками, які полювали на рибу у мілководді, пише ScienceDaily.



Реконструкція черепа Spinosaurus mirabilis з гребенем / Фото Keith Ladzinski

Також у 2026 році в Аргентині дослідники описали маленького пташиноподібного динозавра Alnashetri cerropoliciensis. Його майже повний скелет допоміг ученим краще зрозуміти еволюцію альваресзаврів – дивної групи дрібних динозаврів із короткими руками та спеціалізацією на полюванні на комах. Виявилося, що ці тварини зменшилися в розмірах раніше, ніж отримали свої характерні анатомічні особливості.

Ще одне важливе відкриття сталося у Бразилії, де палеонтологи виявили нового гігантського завропода Dasosaurus tocantinensis. Довжина цієї тварини могла сягати близько 20 метрів. Знахідка допомогла підтвердити теорію про зв'язок Південної Америки, Африки та Європи у ранній крейді, коли континенти ще не були повністю розділені Атлантичним океаном, писало видання Reuters.

Що ми сьогодні знаємо про те, як інші динозаври дбали про своє потомство?

Серйозно просунулися й дослідження батьківської поведінки динозаврів. У 2026 році вчені провели експеримент із реконструкцією гнізда овіраптора – пташиноподібного динозавра, який сидів на кладках яєць. Виявилося, що доросла особина фізично не могла рівномірно прогріти всі яйця власним тілом. Дослідники дійшли висновку, що овіраптори, ймовірно, використовували змішаний метод інкубації: частково тепло тіла, а частково сонячне нагрівання. Це означає, що яйця могли вилуплюватися не одночасно, пише ScienceDaily.

Інше дослідження 2026 року показало, що молоді динозаври часто жили зовсім інакше, ніж дорослі. Вчені дійшли висновку, що дитинчата багатьох видів швидко ставали самостійними та формували окремі групи молодняка. Вони харчувалися іншою їжею, мешкали в інших частинах екосистеми та уникали конкуренції з дорослими особинами. Це сильно відрізняло динозаврів від сучасних великих ссавців, де батьківська опіка зазвичай триває довше.