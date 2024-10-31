Українська Дія стала одним з найкращих винаходів 2024 року за версією журналу TIME

Застосунок Дія увійшов до престижного списку "Найкращі винаходи 2024 року" за версією журналу TIME у категорії "Застосунки та програмне забезпечення". Щорічний перелік, що відзначає 200 глобальних інновацій, які формують майбутнє, нагородив Дія за революційний сервіс "Шлюб онлайн" – перший повністю цифровий шлюбний процес у світі.

Це визнання ставить Дію в один ряд з такими відомими іменами, як OpenAI GPT-4, Zoom та Duolingo, що є важливою віхою для української платформи цифрової трансформації.

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У Мінцифрі відсвяткували це досягнення, висловивши подяку відданій команді, яка безперервно працює над вдосконаленням застосунку, а також його активній користувацькій базі.

Розробники Дії визнали, що відгуки користувачів є ключовою частиною еволюції програми, зазначивши, що як критичні, так і позитивні відгуки є важливими для досягнення прогресу.

Ми будуємо Україну, якою пишатиметься весь світ,

– зазначив Віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров.

З моменту свого запуску п'ять років тому Дія перетворилася з базового застосунку на справжній superapp, ставши світовим лідером у сфері оцифрування таких послуг, як повністю електронний цикл реєстрації шлюбу та прирівнювання цифрових документів до їхніх паперових аналогів.

У Мінцифри нагадали, що сьогодні понад 21 мільйон українців покладаються на Дію, яка відкрила свій код для інших країн, пропонуючи їм доступ до найкращих цифрових рішень платформи, щоб надихнути їхні власні національні служби.

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Там також зазначили, що це досягнення символізує визнання України на світовій арені як цифрового лідера.