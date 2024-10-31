Это признание ставит Дию в один ряд с такими известными именами, как OpenAI GPT-4, Zoom и Duolingo, что является важной вехой для украинской платформы цифровой трансформации.

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В Минцифре отпраздновали это достижение, выразив благодарность преданной команде, которая непрерывно работает над совершенствованием приложения, а также его активной пользовательской базе.

Разработчики Дии признали, что отзывы пользователей являются ключевой частью эволюции приложения, отметив, что как критика, так и положительные отзывы важны для достижения прогресса.

Мы строим Украину, которой будет гордиться весь мир,

– отметил вице-премьер-министр Михаил Федоров.

С момента своего запуска пять лет назад Дия превратилась из базового приложения в настоящий superapp, став мировым лидером в сфере оцифровки таких услуг, как полностью электронный цикл регистрации брака и приравнивание цифровых документов к их бумажным аналогам.

В Минцифры напомнили, что сегодня более 21 миллиона украинцев полагаются на Дию, которая открыла свой код для других стран, предлагая им доступ к лучшим цифровым решениям платформы, чтобы вдохновить их собственные национальные службы.

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Там также отметили, что это достижение символизирует признание Украины на мировой арене как цифрового лидера.