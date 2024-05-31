Apple скоро втратить статус другої найдорожчої компанії світу, оскільки її вже наздоганяє інша

Схоже, світ знайшов собі новий Ґрааль, і це більше не iPhone. Nvidia завдяки лідерству на ринку чипів для штучного інтелекту може незабаром змістити Apple з позиції другої найдорожчої компанії за ринковою капіталізацією.

Скільки коштує Nvidia

За останні п'ять днів ціна акцій виробника мікросхем для штучного інтелекту зросла на 20%, оскільки компанія продовжує доводити свою цінність для технологічного світу. Nvidia повідомила про доходи в першому кварталі в розмірі 26 мільярдів доларів, що вкотре перевершило очікування Уолл-стріт і підняло її вартість.

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У середу вранці ринкова капіталізація Nvidia зросла до 2,8 трильйона доларів, що лише на кілька кроків відстає від 2,8 трильйона доларів компанії Apple.

Експоненціальне зростання Nvidia за останній рік пояснюється її величезною роллю в розробці штучного інтелекту та ажіотажем навколо нього. Графічні процесори (GPU) цього виробника є ключовим обладнанням, необхідним для роботи додатків зі штучним інтелектом, навчання ШІ, автомобілів та інших технологій. Хоча її конкуренти та клієнти розробили власні універсальні та спеціальні чипи для ШІ, графічні процесори Nvidia все ще залишаються фаворитом.

Минулого тижня Nvidia заявила, що попит на її чіпи H200 і Blackwell перевищує пропозицію. Генеральний директор Дженсен Хуанг сказав, що він бачить, що попит на старі версії ШІ-чипів Nvidia продовжує зростати, навіть якщо багато клієнтів шукають новітні графічні процесори Blackwell.

Цікаво, що навіть обмеження, які уряд США ввів на поставки технологій до Китаю, не похитнули позиції компанії. Хоча цілком можливо, що якби цих обмежень не було, результати були б іще кращими.

З іншого боку, для Apple 2024 рік був відносно неспокійним. В умовах регуляторного контролю та падіння продажів iPhone за кордоном акції Apple не змогли досягти такого зростання, як у Nvidia. Акції Apple хоч і зросли на 9% порівняно з аналогічним періодом минулого року, але це не так вже й багато порівняно з такими конкурентами, як Meta, Amazon, Google та Microsoft. Остання, до речі, сьогодні є найдорожчою компанією в світі.