Дональд Трамп хоче скасувати заборону TikTok у США

Хоча TikTok є одним із найбільших додатків в App Store та Google Play, наразі він знаходиться на шляху до заборони в США з початку 2025 року. Згідно з новим повідомленням, новообраний президент Дональд Трамп має намір зупинити цю заборону.

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Скасування заборони TikTok у США є однією з передвиборчих обіцянок Трампа, і він, судячи з усього, збирається дотримати слова, повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал у The Washington Post. Відповідно до закону, прийнятого в квітні за підтримки обох партій, додаток для публікації коротких відео повинен знайти нового власника поза Китаєм або втратити доступ до користувачів із США.

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[Трамп] цінує широту й охоплення TikTok, який він майстерно використовував разом з подкастами і новими медіа для перемоги,

– сказала керівниця першої кампанії Трампа Келліенн Конвей, яка працювала в Білому домі при першій його каденції та залишається близькою до нього.

Конвей тепер також виступає на захист TikTok попри те, що це китайський застосунок, а саме Трамп наприкінці свого першого терміну на посаді почав запроваджувати відчутні санкції проти країни. Після деякого перемир'я в торговій війні між країнами, він у травні 2019 року повідомив, що планує підвищити мита з 10% до 25% на майже половину всіх товарів з Китаю, а наприкінці своєї каденції увів обмеження для Huawei, які ледь не призвели до банкрутства виробника техніки. Нарешті, саме Трамп у 2020 році заявляв, що планує заборонити TikTok у США. Він виступив проти ідеї продажу американської філії сервісу котрійсь із місцевих компаній (наприклад, Microsoft), а натомість збирався повністю скасувати дозвіл на роботу в країні. Однак зробити цього він уже не встиг, оскільки програв вибори ще до того, як розслідування щодо ByteDance, яка володіє TikTok, завершилося.

Тепер Трамп і його соратники чомусь передумали. "Є багато способів притягнути Китай до відповідальності за межами відчуження 180 мільйонів американських користувачів" від додатка, сказала Келліенн Конвей. Вона каже, що Трамп "визнав, що демократи є партією заборон — автомобілів на газу, ментолових сигарет, вейпів, пластикових соломинок і TikTok", а тому збирається це змінити, щоб не посягати на "простір особистого вибору".

Новообраний президент ще не оголосив рішення про те, чи дійсно він скасує заборону і як саме, але деякі радники нібито очікують, що він втрутиться, пише WP з посиланням на свої джерела, які говорили на умовах анонімності.