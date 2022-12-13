Комп'ютерна гра Doom запрацювала на ялинковій іграшці

13 грудня 2022, 11:51
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Джерело:

Toms Hardware

На чому тільки не запускали легендарний Doom – і на тракторі, і на лампочці, на калькуляторі та навіть тесті на вагітність. У період очікування різдвяних свят гру ввімкнули на ялинковій іграшці.

Прикраса має вигляд мініатюрного комп'ютера з кольоровим дисплеєм. Зіграти в шутер можна за допомогою Bluetooth-геймпада.

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Деталі

  • Іграшка є мінікопією IBM PC з мікроконтролером ESP32-C3. Це дає змогу запускати урізану копію гри з кишенькової приставки Game Boy Advance. Для повної версії з ПК потрібно значно більше пам'яті, ніж є у цьому простому девайсі.
  • Урізана версія чудово працює на чипі RISCV з тактовою частотою 160 мегагерців та 400 кілобайтами оперативної пам'яті.
  • Ядро системи міститься на спеціальній друкованій платі.
  • Екран майже 2,5 сантиметра в діагоналі, кольоровий і цілком робочий. Розгледіти те, що відбувається на ньому можна, але доведеться добре напружити очі.
  • У комплекті є навіть динамік, який відтворює звук із гри.
  • Для управління через Bluetooth підключається спеціальний контролер.

Дивіться, як виглядає DOOM на ялинковій іграшці: відео

Живлення невеликого ПК здійснюється від невеликого літій-іонного елемента, який підключається до спеціальної друкованої плати. Корпус надрукували на 3D-принтері

Корпус ялинкової іграшки / Фото Sprite_tm

Нагадаємо, раніше ентузіаст запустив гру Doom на калькуляторі, який заряджається від картоплі. Користувач Reddit адаптував гру за шість днів. Пристрій живиться від саморобної батареї, що складається із 200 картоплин, з'єднаних в єдину систему. У кожен шматок він встромив цвях і монетку, з'єднавши всі в один ланцюг.
Автор: Олександр Гайдамашко