Комп'ютерна гра Doom запрацювала на ялинковій іграшці
13 грудня 2022, 11:51Читать новость на русском
Джерело:Toms Hardware
На чому тільки не запускали легендарний Doom – і на тракторі, і на лампочці, на калькуляторі та навіть тесті на вагітність. У період очікування різдвяних свят гру ввімкнули на ялинковій іграшці.
Прикраса має вигляд мініатюрного комп'ютера з кольоровим дисплеєм. Зіграти в шутер можна за допомогою Bluetooth-геймпада.
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Деталі
- Іграшка є мінікопією IBM PC з мікроконтролером ESP32-C3. Це дає змогу запускати урізану копію гри з кишенькової приставки Game Boy Advance. Для повної версії з ПК потрібно значно більше пам'яті, ніж є у цьому простому девайсі.
- Урізана версія чудово працює на чипі RISCV з тактовою частотою 160 мегагерців та 400 кілобайтами оперативної пам'яті.
- Ядро системи міститься на спеціальній друкованій платі.
- Екран майже 2,5 сантиметра в діагоналі, кольоровий і цілком робочий. Розгледіти те, що відбувається на ньому можна, але доведеться добре напружити очі.
- У комплекті є навіть динамік, який відтворює звук із гри.
- Для управління через Bluetooth підключається спеціальний контролер.
Дивіться, як виглядає DOOM на ялинковій іграшці: відео
Живлення невеликого ПК здійснюється від невеликого літій-іонного елемента, який підключається до спеціальної друкованої плати. Корпус надрукували на 3D-принтері
Корпус ялинкової іграшки / Фото Sprite_tm