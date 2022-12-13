Украшение выглядит как миниатюрный компьютер с цветным дисплеем. Сыграть в шутер можно с помощью Bluetooth-геймпада.

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Подробности

  • Игрушка представляет собой миникопию IBM PC с микроконтроллером ESP32-C3. Это позволяет запускать урезанную копию игры с карманной приставки Game Boy Advance. Для полной версии с ПК требуется гораздо больше памяти, чем есть в этом простом девайсе.
  • Урезанная версия отлично работает на чипе RISCV с тактовой частотой 160 мегагерц и 400 килобайтами оперативной памяти.
  • Ядро системы помещается на специальной печатной плате.
  • Экран почти 2,5 сантиметра в диагонали, цветной и полностью рабочий. Рассмотреть происходящее на нем можно, но придется хорошо напрячь глаза.
  • В комплекте есть даже динамик, воспроизводящий звук из игры.
  • Для управления Bluetooth подключается специальный контроллер.

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Питание небольшого ПК осуществляется от небольшого литий-ионного элемента, подключаемого к специальной печатной плате. Корпус напечатали на 3D-принтере

Корпус елочной игрушки / Фото Sprite_tm