Науковці розробили інноваційну батарею, яка зберігає 80% ємності після 8000 циклів перезарядки

16 травня 2024, 14:20
Читать новость на русском

Джерело:

LIU

Прорив у технології акумуляторів, зроблений вченими з Лінчепінгського університету в Швеції, може революціонізувати доступ до електроенергії в бідних регіонах. Нещодавно розроблена батарея, що складається з цинку та лігніну, пропонує економічно ефективне та екологічно чисте рішення для зберігання енергії.

Провідний дослідник Реверанс Кріспін з Лабораторії органічної електроніки наголошує на важливості цієї інновації для регіонів, які значною мірою залежать від сонячної енергії.

Читайте на сайті Пристрій для зчитування мозку розшифровує думки з дивовижною точністю

Попри поширеність сонячних панелей у тропічних країнах, відсутність накопичувачів енергії після заходу сонця гальмує прогрес. Нова батарея має на меті вирішити цю проблему, зберігаючи надлишок енергії протягом дня для подальшого використання.

Цинк-лігнінова батарея може похизуватися вражаючим терміном служби:

  • Вона здатна витримати понад 8 000 циклів перезарядки, зберігаючи при цьому 80% своєї ємності.
  • За щільністю енергії вона не поступається свинцево-кислотним акумуляторам, але не завдає шкоди навколишньому середовищу, пов'язаної зі свинцем.
  • Крім того, вона може підтримувати заряд до тижня, перевершуючи можливості інших типів акумуляторів.

Щоб подолати нестабільність, притаманну цинковим батареям, вчені застосували водно-полімерний електроліт на основі поліакрилату калію. Ця інновація підвищує стабільність батареї під час циклів заряджання та розряджання.

Крім того, економічна ефективність цієї технології робить її переконливою альтернативою літій-іонним акумуляторам, які викликають занепокоєння з погляду безпеки та екології.

Зіяуддін Хан, співавтор дослідження, згадує про недоліки літій-іонних батарей, зокрема, їхню вибухонебезпечність та вплив на довкілля. Він стверджує, що нова батарея пропонує життєздатну альтернативу, особливо в тих випадках, коли щільність енергії не є першочерговим завданням.

Дивіться також Японія побудує перше у світі транспортне судно, що працюватиме на тирсі

Коли ми побачимо робочу батарею?

Хоча нинішні прототипи є малогабаритними, потенціал для масштабування до розмірів, порівнянних з автомобільними акумуляторами, є багатообіцяючим. Фінансування шведських дослідницьких фондів та урядові ініціативи сприяли розвитку цієї сталої технології.

Автор: Михайло Года