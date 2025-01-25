Вони вважалися легендою: у старому замку знайшли таємні ходи, які малював Леонардо да Вінчі

Нове дослідження виявило приховані ходи під замком Сфорца, особливо в районі, який колись займала зовнішня стіна. Деякі з цих проходів можуть бути пов’язані з секретними військовими маршрутами, зображеними на малюнках Леонардо да Вінчі.

Історичні записи також свідчать, що Людовіко іль Моро замовив будівництво щонайменше одного такого підземного ходу, щоб відвідувати свою дружину Беатріче д'Есте, яка була похована в базиліці Санта-Марія-делле-Граціє. Саме цей прохід зображений на малюнках Леонардо да Вінчі й довгий час був предметом легенд і чималих спекуляцій, повідомляє 24 Канал з посиланням на SciTechDaily.

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Деталі

Завдяки сучасним технологіям тепер учені можуть підтвердити існування цих тунелів. У дослідженні використовувалися георадари (GDR) та лазерні сканери для створення точної карти підземної поверхні та підземних споруд замку. Ці інструменти дозволили виявити підземні порожнини та проходи на глибині менше метра під поверхнею.

Метою є створення цифрового двійника замку Сфорца, цифрової моделі, яка не лише показує сучасний вигляд замку, але й дозволяє дослідити минуле, виявляючи стародавні споруди, які більше не видно,

– сказав Франко Гуццетті, професор геоматики Міланського політехнічного університету.

Окрім надання історичної довідки, зібрані дані можуть бути інтегровані з доповненою реальністю для розробки проєктів з імерсивним досвідом, які поєднують історію та інновації.

Франческа Біоло з Політехнічного інституту, також зазначила: "Технологія GDR доповнила нашу 3D-модель, надавши дані про добре відомі, але недоступні простори, відкривши невідомі шляхи та запропонувавши ідеї для подальших досліджень цих таємних ходів".



Георадар та лазерне сканування допомогли виявити приховані ходи під замком / Фото Міланський політехнічний університет

Дослідники не кажуть, чи побували вони вже у цих проходах, чи збираються взагалі туди потрапити, чи будуть якісь подальші розкопки й дослідження.

Замок Сфорца – середньовічне укріплення, розташоване в Мілані. Він був побудований у 15 столітті Франческо Сфорца, герцогом Мілана, на залишках укріплення 14 століття. У 16 й 17 століттях це місце було однією з найбільших цитаделей Європи. У 1891-1905 роках замок зазнав великих змін за наказом Луки Бельтрамі, італійського архітектора й історика, який займався реставраційними проєктами. Цілком імовірно, що десь у цей період ходи були замуровані й забуті. Зараз у замку розміщено кілька міських музеїв та мистецьких колекцій.