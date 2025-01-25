Исторические записи также свидетельствуют, что Людовико иль Моро заказал строительство по меньшей мере одного такого подземного хода, чтобы посещать свою жену Беатриче д'Эсте, которая была похоронена в базилике Санта-Мария-делле-Грацие. Именно этот проход изображен на рисунках Леонардо да Винчи и долгое время был предметом легенд и немалых спекуляций, сообщает 24 Канал со ссылкой на SciTechDaily.

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Детали

Благодаря современным технологиям теперь ученые могут подтвердить существование этих тоннелей. В исследовании использовались георадары (GDR) и лазерные сканеры для создания точной карты подземной поверхности и подземных сооружений замка. Эти инструменты позволили выявить подземные полости и проходы на глубине менее метра под поверхностью.

Целью является создание цифрового двойника замка Сфорца, цифровой модели, которая не только показывает современный вид замка, но и позволяет исследовать прошлое, выявляя древние сооружения, которые больше не видно,

– сказал Франко Гуццетти, профессор геоматики Миланского политехнического университета.

Кроме предоставления исторической справки, собранные данные могут быть интегрированы с дополненной реальностью для разработки проектов с иммерсивным опытом, которые сочетают историю и инновации.

Франческа Биоло из Политехнического института, также отметила: "Технология GDR дополнила нашу 3D-модель, предоставив данные о хорошо известных, но недоступных пространствах, открыв неизвестные пути и предложив идеи для дальнейших исследований этих тайных ходов".



Георадар и лазерное сканирование помогли обнаружить скрытые ходы под замком / Фото Миланский политехнический университет

Исследователи не говорят, побывали ли они уже в этих проходах, собираются ли вообще туда попасть, будут ли какие-то дальнейшие раскопки и исследования.

Замок Сфорца – средневековое укрепление, расположено в Милане. Он был построен в 15 веке Франческо Сфорца, герцогом Милана, на остатках укрепления 14 века. В 16 и 17 веках это место было одной из самых больших цитаделей Европы. В 1891-1905 годах замок претерпел большие изменения по приказу Луки Бельтрами, итальянского архитектора и историка, который занимался реставрационными проектами. Вполне вероятно, что где-то в этот период ходы были замурованы и забыты. Сейчас в замке размещено несколько городских музеев и художественных коллекций.