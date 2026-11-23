Рада директорів NVIDIA одноголосно повернула Дженсена Хуанга на посаду президента, генерального директора та члена ради, хоча ще кілька днів тому заявляла, що таких планів немає. Рішення набуло чинності негайно.

Що вирішила рада директорів

Голосування відбулося після низки розмов і зустрічей із Хуангом. Після них директори, як вони самі заявляють в оголошенні на сайті NVIDIA, переконалися у його відвертості та здатності керувати компанією. Ухвалюючи рішення, вони також вислухали думку високопосадовців уряду США. Тепер рада вважає, що повернення Хуанга не загрожує національній безпеці.

Рада вважає, що Дженсен – правильна людина, щоб очолювати NVIDIA, і що його повернення відповідає інтересам наших акціонерів, працівників, партнерів і клієнтів,

– прокоментував голова ради директорів NVIDIA Гарві Джонс.

Джонс залишається на посаді голови ради. Він також подякував Колетт Кресс за роботу тимчасовою генеральною директоркою. Вона виконувала цю роль, не полишаючи обов'язків фінансової директорки компанії.

Я вдячний за можливість повернутися до NVIDIA й очолити одну з найвпливовіших технологічних компаній світу на початку нової промислової революції,

– заявив Дженсен Хуанг.

Хуанг подякував раді, Джонсу, Кресс і всій керівній команді. Окремо він згадав працівників, акціонерів, лідерів індустрії та партнерів по всьому світу, а також підтримку своєї родини.

Що відбувається з розслідуванням

Раніше компанія повідомила, що з'явилися публікації, за якими Хуанг став ціллю зусиль іноземної розвідки. Сам він визнав, що мав роман з жінкою, котру зараз підозрюють у тому, що вона є шпигункою Китаю. У відповідь рада створила комітет, до якого ввійшли лише незалежні директори. Комітет залучив незалежних юристів, які допомагають у розслідуванні.

Рада наголосила, що розслідування триватиме до завершення. Хуанг повністю його підтримує і зобов'язався співпрацювати зі слідчими.

Які зміни чекають на компанію

Нещодавно рада також створила Комітет із питань національної безпеки та експортного контролю, який теж складається лише з незалежних директорів. Він стежитиме за дотриманням торговельних правил і ризиками для національної безпеки. Комітет залучає юристів із досвідом у цій сфері, а вони, своєю чергою, наймуть радників-експертів із національної безпеки.

Дивіться також Nvidia після Хуанга: що зараз відбувається в компанії та чи може повернутися її засновник

Крім того, NVIDIA починає пошук людини на нову посаду головного директора з комплаєнсу. Він відповідатиме за дотримання правил і норм у всій компанії та звітуватиме Комітету з номінацій і корпоративного управління. Компанія й далі співпрацюватиме з державними розслідуваннями та запитами.