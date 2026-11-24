Дженсен Хуанг повернувся до штаб-квартири Nvidia після того, як рада директорів поновила його на посаді. Сотні працівників, які, очевидно, дуже не хочуть втрачати роботу, зустріли його оплесками, обіймами та скандуванням його імені.

Як повернення Хуанга сприйняли в техіндустрії

Хуанг знову обійняв посади генерального директора й президента Nvidia в понеділок уранці. Попри три романи, один із яких був із жінкою, яку підозрюють у шпигунстві на користь Китаю, його повернули, пише TechCrunch.

Через цю історію Конгрес США вже провів кілька слухань і розслідувань щодо нацбезпеки. Два інші романи були з працівницями компанії. Повернутися Хуангу допомогли тиск техспільноти та втручання президента США Дональда Трампа.

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Найгучніше за Хуанга заступався Ілон Маск. Після його повернення він написав у соцмережі X: "Помилку виправлено".

Минулого тижня на DealBook Summit Маск порівняв звільнення Хуанга з виключенням Майкла Джордана з команди прямо під час серії перемог. На його думку, це навряд чи вигідно акціонерам.

Хто ще підтримав Хуанга

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман спершу зберігав нейтралітет. Він сказав, що складно уявити індустрію ШІ без Хуанга. Коли про повернення оголосили, Альтман лише написав: "Дженсен!". Сам Альтман теж пережив звільнення з посади, а за кілька днів його повернули. Багато інших техкерівників утрималися від коментарів через політичну напругу довкола цієї справи.

Серед тих, хто висловився відкрито, – співзасновник Binance Чанпен Чжао, який відсидів термін за те, що не зупинив злочинну діяльність на біржі. Він привітав повернення Хуанга. Голова Epic Games Тім Свіні, який підписав відкритий лист на підтримку Хуанга, назвав це демонстрацією стійкості Америки до помилок корпорацій, політиків і журналістів. Підписав лист і колишній CEO Uber Тревіс Каланік, якого теж колись витіснили з компанії, яку він заснував. Усього лист підписали понад 200 тисяч людей, зокрема близько 10 тисяч нинішніх працівників Nvidia.

Мільярдер і керівник хедж-фонду Білл Екмен ще під час падіння акцій Nvidia заявив, що рада директорів діє не в інтересах акціонерів і порушує свої обов'язки. Коли акції почали відновлюватися, він написав, що мудрість натовпу перемогла.

Що кажуть Хуанг і його критики

Перед працівниками Хуанг виступив коротко.

Дякую вам усім за другий шанс. Я буду кращим CEO вдруге,

– заявив засновник Nvidia Дженсен Хуанг.

Він також сказав прямо перед натовпом працівників, що наробив помилок і шкодує, що вони зачепили персонал Nvidia, а потім перепросив за це. У відповідь йому аплодували, а одна з жінок, що стояли поряд, підбігла й обійняла Хуанга.

Після промови працівники влаштували йому овації та радісні вигуки:

Не всі так тепло ставляться до цієї новини. Частина обраних політиків з обох партій США сумнівається в запевненнях Трампа, що повернення Хуанга не загрожує нацбезпеці. Сенатор від Техасу Джон Корнін-республіканець запитав, на чому ці запевнення ґрунтуються. Сенатор від Небраски Піт Рікеттс, також республіканець, нагадав, що рішення Nvidia не звільняє Хуанга від свідчень у Конгресі. За його словами, компанія досі має відповісти на питання про нацбезпеку та чипи, які не вдалося відстежити.

Є і критичніший погляд на самого Хуанга. The New York Times вивчила документи судів за кілька десятиліть і поговорила з понад десятком нинішніх і колишніх працівників Nvidia. Видання написало, що Хуанг використовував приниження як інструмент і часом принижував підлеглих словами.

Хуанг і далі має публічно свідчити перед комітетом Сенату з банківських справ 3 грудня. Також він має дати закриті свідчення перед трьома комітетами Палати представників.