Учені вперше в історії сфотографували полярні сяйва на Нептуні

Космічний телескоп James Webb дозволив нам уперше побачити Нептун, що світиться яскравими полярними сяйвами. Це відкриття не лише підтверджує давні припущення, але й розкриває нові деталі про атмосферу та магнітне поле крижаного гіганта.

Сяйва бувають не лише на Землі

Космічний телескоп Джеймса Вебба (JWST) здійснив історичний прорив, уперше зафіксувавши полярні сяйва на Нептуні. Це відкриття стало можливим завдяки надзвичайній чутливості його інструментів у ближньому інфрачервоному діапазоні, що дозволило виявити слабке світіння, яке раніше лишалося непоміченим, повідомляє 24 Канал з посиланням на NASA.

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Зображення, отримані JWST, показали, що полярні сяйва Нептуна відрізняються від земних. Вони виникають не на полюсах, а в середніх широтах планети, що пов'язано з унікальним нахилом магнітного поля Нептуна. Це відкриття дає нове розуміння взаємодії магнітного поля планети з сонячним вітром.



Полярні сяйва на Нептуні виникають не на полюсах, а в середніх широтах / Фото NASA/JWST

Це відкриття стало завершенням роботи, розпочатої зондом NASA "Вояджер-2", який у 1989 році вперше виявив натяки на полярні сяйва Нептуна. Однак "Вояджер" не мав необхідного обладнання для детального вивчення цього явища. JWST, з його сучасними інструментами, зміг надати повнішу картину.

Окрім зображень полярних сяйв, JWST також надав нові дані про атмосферу Нептуна. Дослідники виявили, що верхні шари атмосфери планети значно охололи з моменту прольоту "Вояджера-2".

Я був вражений. Верхня атмосфера Нептуна охолола на кілька сотень градусів [з моменту прольоту "Вояджера"],

– сказав Генрік Мелін, планетолог з Нортумбрійського університету у Великій Ббританії.

Відкриття JWST відкриває нові можливості для дослідження Нептуна та інших газових гігантів, на яких теж уже були підтверджені сяйва. Воно також підкреслює переваги інфрачервоних спостережень для вивчення атмосфер цих планет.