Телескоп "Джеймса Вебба" вперше виявив вуглекислий газ на далекій екзопланеті

Космічний телескоп "Джеймса Вебба" зробив чергове важливе відкриття – вперше астрономам вдалося безпосередньо зафіксувати наявність вуглекислого газу в атмосфері екзопланет. Спостереження проводилися за допомогою інфрачервоних сенсорів, що дозволило детально вивчити хімічний склад небесних тіл на великій відстані від Землі.

Об'єктом досліджень стала зоряна система HR 8799, яка розташована на відстані 130 світлових років від Землі, розповідає 24 Канал з посиланням на The Astronomical Journal.

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Це досить молода система – її вік становить лише 30 мільйонів років, що робить її ідеальною для вивчення процесів формування планет. Молоді зорі залишаються гарячими та яскравими, а їхній інфрачервоний спектр містить чіткі лінії випромінювання й поглинання, які допомагають визначати склад атмосфери екзопланет.

За допомогою коронографа "Джеймса Вебба" вдалося заблокувати яскраве світло центральної зорі HR 8799 і безпосередньо спостерігати чотири екзопланети цієї системи.



Візуалізація та аналіз HR8799 / Фото American Astronomical Society

Аналіз отриманих даних підтвердив наявність вуглекислого газу в їхніх атмосферах, а також інших вуглецевих сполук. Усі ці планети є газовими гігантами, подібними до Юпітера і Сатурна.

Чому це важливе відкриття

Отримані дані вказують на те, що ці екзопланети утворилися шляхом акреції – процесу накопичення матерії на планетарних ядрах. Вважається, що подібний механізм формування був характерним і для газових гігантів Сонячної системи.

Раніше науковці мали лише непрямі докази наявності вуглекислого газу на екзопланеті WASP-39b. Проте спостереження HR 8799 стали першим випадком, коли цей важливий компонент для можливого розвитку біологічного життя вдалося зафіксувати безпосередньо.

Крім того, застосована методика пошуку вуглецевих сполук на великих відстанях відкриває нові перспективи для дослідження атмосфери екзопланет, що може допомогти краще зрозуміти поширеність життя у Всесвіті.