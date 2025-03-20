Телескоп "Джеймса Вебба" впервые обнаружил углекислый газ на далекой экзопланете

Космический телескоп "Джеймса Вебба" сделал очередное важное открытие – впервые астрономам удалось напрямую зафиксировать наличие углекислого газа в атмосфере экзопланет. Наблюдения проводились с помощью инфракрасных сенсоров, что позволило детально изучить химический состав небесных тел на большом расстоянии от Земли.

Объектом исследований стала звездная система HR 8799, которая расположена на расстоянии 130 световых лет от Земли, рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Astronomical Journal.

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Это довольно молодая система – ее возраст составляет всего 30 миллионов лет, что делает ее идеальной для изучения процессов формирования планет. Молодые звезды остаются горячими и яркими, а их инфракрасный спектр содержит четкие линии излучения и поглощения, которые помогают определять состав атмосферы экзопланет.

С помощью коронографа "Джеймса Вебба" удалось заблокировать яркий свет центральной звезды HR 8799 и непосредственно наблюдать четыре экзопланеты этой системы.



Визуализация и анализ HR8799 / Фото American Astronomical Society

Анализ полученных данных подтвердил наличие углекислого газа в их атмосферах, а также других углеродных соединений. Все эти планеты являются газовыми гигантами, подобными Юпитеру и Сатурну.

Почему это важное открытие

Полученные данные указывают на то, что эти экзопланеты образовались путем аккреции – процесса накопления материи на планетарных ядрах. Считается, что подобный механизм формирования был характерным и для газовых гигантов Солнечной системы.

Ранее ученые имели лишь косвенные доказательства наличия углекислого газа на экзопланете WASP-39b. Однако наблюдения HR 8799 стали первым случаем, когда этот важный компонент для возможного развития биологической жизни удалось зафиксировать непосредственно.

Кроме того, примененная методика поиска углеродных соединений на больших расстояниях открывает новые перспективы для исследования атмосферы экзопланет, что может помочь лучше понять распространенность жизни во Вселенной.