Об'єктом досліджень стала зоряна система HR 8799, яка розташована на відстані 130 світлових років від Землі, розповідає 24 Канал з посиланням на The Astronomical Journal.

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Це досить молода система – її вік становить лише 30 мільйонів років, що робить її ідеальною для вивчення процесів формування планет. Молоді зорі залишаються гарячими та яскравими, а їхній інфрачервоний спектр містить чіткі лінії випромінювання й поглинання, які допомагають визначати склад атмосфери екзопланет.

За допомогою коронографа "Джеймса Вебба" вдалося заблокувати яскраве світло центральної зорі HR 8799 і безпосередньо спостерігати чотири екзопланети цієї системи.



Візуалізація та аналіз HR8799 / Фото American Astronomical Society

Аналіз отриманих даних підтвердив наявність вуглекислого газу в їхніх атмосферах, а також інших вуглецевих сполук. Усі ці планети є газовими гігантами, подібними до Юпітера і Сатурна.

Чому це важливе відкриття

Отримані дані вказують на те, що ці екзопланети утворилися шляхом акреції – процесу накопичення матерії на планетарних ядрах. Вважається, що подібний механізм формування був характерним і для газових гігантів Сонячної системи.

Раніше науковці мали лише непрямі докази наявності вуглекислого газу на екзопланеті WASP-39b. Проте спостереження HR 8799 стали першим випадком, коли цей важливий компонент для можливого розвитку біологічного життя вдалося зафіксувати безпосередньо.

Крім того, застосована методика пошуку вуглецевих сполук на великих відстанях відкриває нові перспективи для дослідження атмосфери екзопланет, що може допомогти краще зрозуміти поширеність життя у Всесвіті.

До речі, раніше стало відомо, що над телескопом James Webb нависла велика загроза через скорочення фінансування. Бюджет місії встановлений ще у 2011 році, а тому й без того був замалий. Тепер може стати ще гірше. Скорочення може вплинути на всі аспекти діяльності, включаючи калібрування та аналіз даних.