Китай запалив "штучне сонце" та встановив новий рекорд утримання плазми

20 січня 2025 року китайський експериментальний термоядерний реактор EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak) встановив новий рекорд за часом утримання плазми. Реакцію вдалося підтримувати протягом 1066 секунд, що майже втричі перевищує попереднє досягнення. Упродовж усього часу температура плазми становила близько 100 мільйонів °C, що у 6,6 раза перевищує температуру ядра Сонця.

Новий рекорд був встановлений після чергового етапу модернізації реактора, розташованого в місті Хефей, провінції Аньхой, повідомляє 24 Канал з посиланням на SCMP.

Дивіться також Науковці вивчили проблему стабільності ядерного синтезу за допомогою․․․ майонезу

EAST перевершив свій попередній результат, зафіксований у квітні 2023 року, коли реакцію вдалося утримувати протягом 403 секунд при аналогічній температурі.

Досягнення показує поступове наближення до ключової мети проєкту – збільшення тривалості роботи реактора при екстремальних температурах та підвищення максимальної межі температури плазми.

На Сонці для початку реакції термоядерного синтезу достатньо температури близько 15 мільйонів °C. Високий тиск, створений гравітацією зірки, допомагає долати електростатичне відштовхування між атомними ядрами. Однак на Землі неможливо відтворити такий тиск у реакторній камері, тому для запуску реакції потрібно значно підвищувати температуру.

Попри досягнуті 100 мільйонів °C, цього показника все ще недостатньо для повноцінного запуску реакції синтезу на Землі.

Варто зазначити, що всі попередні рекорди китайських реакторів стосувалися температури електронної плазми. Іонна плазма, яка безпосередньо бере участь у процесі синтезу, потребує досягнення аналогічної температури. Однак китайські дослідники поки не розкривають детальної інформації про прогрес у цій сфері.

Читайте на сайті Обмеження термоядерного синтезу, яке вважали законом, було брехнею: його перевершили вдесятеро

Новий рекорд роботи реактора EAST є важливим кроком у розробці технологій, тестуванні матеріалів та удосконаленні методів роботи з плазмою.