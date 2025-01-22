Новый рекорд был установлен после очередного этапа модернизации реактора, расположенного в городе Хэфэй, провинции Аньхой, сообщает 24 Канал со ссылкой на SCMP.

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EAST превзошел свой предыдущий результат, зафиксированный в апреле 2023 года, когда реакцию удалось удерживать в течение 403 секунд при аналогичной температуре.

Достижение показывает постепенное приближение к ключевой цели проекта – увеличение продолжительности работы реактора при экстремальных температурах и повышение максимального предела температуры плазмы.

На Солнце для начала реакции термоядерного синтеза достаточно температуры около 15 миллионов °C. Высокое давление, созданное гравитацией звезды, помогает преодолевать электростатическое отталкивание между атомными ядрами. Однако на Земле невозможно воспроизвести такое давление в реакторной камере, поэтому для запуска реакции нужно значительно повышать температуру.

Несмотря на достигнутые 100 миллионов °C, этого показателя все еще недостаточно для полноценного запуска реакции синтеза на Земле.

Стоит отметить, что все предыдущие рекорды китайских реакторов касались температуры электронной плазмы. Ионная плазма, которая непосредственно участвует в процессе синтеза, требует достижения аналогичной температуры. Однако китайские исследователи пока не раскрывают детальной информации о прогрессе в этой сфере.

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Новый рекорд работы реактора EAST является важным шагом в разработке технологий, тестировании материалов и совершенствовании методов работы с плазмой.