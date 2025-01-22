Новий рекорд був встановлений після чергового етапу модернізації реактора, розташованого в місті Хефей, провінції Аньхой, повідомляє 24 Канал з посиланням на SCMP.

Дивіться також Науковці вивчили проблему стабільності ядерного синтезу за допомогою․․․ майонезу

EAST перевершив свій попередній результат, зафіксований у квітні 2023 року, коли реакцію вдалося утримувати протягом 403 секунд при аналогічній температурі.

Досягнення показує поступове наближення до ключової мети проєкту – збільшення тривалості роботи реактора при екстремальних температурах та підвищення максимальної межі температури плазми.

На Сонці для початку реакції термоядерного синтезу достатньо температури близько 15 мільйонів °C. Високий тиск, створений гравітацією зірки, допомагає долати електростатичне відштовхування між атомними ядрами. Однак на Землі неможливо відтворити такий тиск у реакторній камері, тому для запуску реакції потрібно значно підвищувати температуру.

Попри досягнуті 100 мільйонів °C, цього показника все ще недостатньо для повноцінного запуску реакції синтезу на Землі.

Варто зазначити, що всі попередні рекорди китайських реакторів стосувалися температури електронної плазми. Іонна плазма, яка безпосередньо бере участь у процесі синтезу, потребує досягнення аналогічної температури. Однак китайські дослідники поки не розкривають детальної інформації про прогрес у цій сфері.

Читайте на сайті Обмеження термоядерного синтезу, яке вважали законом, було брехнею: його перевершили вдесятеро

Новий рекорд роботи реактора EAST є важливим кроком у розробці технологій, тестуванні матеріалів та удосконаленні методів роботи з плазмою.