Скільки грошей заощадила Україна та українці завдяки цифровізації послуг
- З моменту запуску у 2020 році застосунок "Дія" приніс Україні економічний та антикорупційний ефект у мільярди гривень.
- Кожна інвестована в розробку гривня принесла у сто разів більше.
Впровадження цифрових технологій у державні послуги демонструє значний економічний результат. Нещодавнє дослідження показало, наскільки ефективним виявився застосунок "Дія" для бюджету країни та гаманців українців, а також як він вплинув на рівень корупції в традиційно проблемних сферах.
Скільки грошей заощаджують цифрові послуги?
З моменту свого запуску у 2020 році Дія забезпечила сукупний економічний та антикорупційний ефект у розмірі 184 мільярди гривень. Такі дані наводить компанія Civitta у своєму новому дослідженні, проведеному в межах програми ЕGAP за підтримки Швейцарії. Аналітики підрахували, що кожна гривня, інвестована у розвиток застосунку, принесла державі та громадянам у сто разів більше, пише 24 Канал з посиланням на оголошення Мінцифри.
Ця вражаюча сума складається з кількох ключових компонентів.
- По-перше, цифровізація стала потужним інструментом у боротьбі з хабарництвом. За оцінками, щорічна економія на знищенні корупційних схем становить 7,4 мільярда гривень. Ще один відчутний результат, що сягає 4,2 мільярда гривень на рік, спостерігається у сферах, які роками вважалися осередками корупції. Йдеться про будівельну галузь, процедуру отримання статусу внутрішньо переміщеної особи та дипломування моряків, де прозорі онлайн-процеси замінили непрозорі схеми.
- По-друге, значну вигоду принесли "базові" онлайн-послуги. Завдяки їм українці та держава щороку заощаджують 49 мільярдів гривень. Ця економія полягає не лише в грошах, а й у сотнях мільйонів годин, які громадяни раніше витрачали на черги в кабінетах чиновників та збір паперових довідок. Дослідники зазначають, що якщо всі українці почнуть користуватися цифровими сервісами, цей показник може зрости майже до 75 мільярдів гривень на рік.
- Третім джерелом економії стали державні програми підтримки, запущені виключно онлайн через Дію. Такі ініціативи, як "єРобота", "єВідновлення" та "Нацкешбек", щорічно заощаджують 6,5 мільярда гривень. Їхній ефект є подвійним: вони надають пряму фінансову допомогу людям і водночас стимулюють розвиток економіки.
Команда розробників не планує зупинятися на досягнутому. Наразі у розробці перебувають нові масштабні проєкти з великим економічним потенціалом, серед яких "е-Нотаріат", "е-Акциз" та онлайн-система моніторингу грального бізнесу. Ці ініціативи ще більше посилять позитивний ефект цифровізації для країни.