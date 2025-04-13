У Дії з'явиться можливість складати екзамен з водіння онлайн, – Федоров
- У застосунку "Дія" запровадять можливість складати іспит з водіння онлайн із використанням штучного інтелекту для мінімізації комунікацій з сервісними центрами МВС.
- Пілотна версія проєкту буде доступна для всіх охочих, що допоможе зменшити ризики корупційних проявів.
У застосунку "Дія" з'явиться можливість скласти іспит з водіння онлайн. Онлайн-іспит проводитиметься на основі штучного інтелекту, який зможе прорахувати багато важливих моментів.
Мета нововведення – мінімізувати комунікації людини з сервісними центрами МВС. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на віцепрем'єра та главу Мінцифри Михайла Федорова в ефірі телемарафону.
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Як складатимуть іспити з керування авто онлайн
За словами Федорова, незабаром стартує пілотна версія проєкту, до якої зможуть долучитися всі охочі. Іспит проходитиме в цифровому форматі із залученням штучного інтелекту, який зможе прорахувати багато важливих моментів.
Метою ініціативи є максимальне скорочення контактів громадян із сервісними центрами МВС, що, зокрема, допоможе зменшити ризики корупційних проявів. Процес має перейти в онлайн.
Послугу купівлі-продажу авто ми вже запустили, тепер працюємо над іншими,
– додав він.
Нагадаємо, у Києві відбулася EdTech-подія, на якій оголошено про запуск державного освітнього застосунку Мрія, що спрощує навчальний процес та надає доступ до якісного контенту.