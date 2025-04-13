Цель нововведения – минимизировать коммуникации человека с сервисными центрами МВД. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вице-премьера и главу Минцифры Михаила Федорова в эфире телемарафона.

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Как будут сдавать экзамены по управлению авто онлайн

По словам Федорова, вскоре стартует пилотная версия проекта, к которой смогут присоединиться все желающие. Экзамен будет проходить в цифровом формате с привлечением искусственного интеллекта, который сможет просчитать много важных моментов.

Целью инициативы является максимальное сокращение контактов граждан с сервисными центрами МВД, что, в частности, поможет уменьшить риски коррупционных проявлений. Процесс должен перейти в онлайн.

Услугу купли-продажи авто мы уже запустили, теперь работаем над другими,

– добавил он.

Напомним, в Киеве состоялось EdTech-событие, на котором объявлено о запуске государственного образовательного приложения Мрия, что упрощает учебный процесс и предоставляет доступ к качественному контенту.