Астрономи виявили екзопланету на поверхні якої вирують гіперзвукові вітри

Міжнародна група астрономів зробила нове відкриття, досліджуючи атмосферу екзопланети WASP-127b, розташованої на відстані понад 500 світлових років від Землі. Вчені зафіксували рекордні швидкості вітрів на її екваторі, які досягають 33000 км/год. Це відкриття може допомогти краще зрозуміти механізми формування таких незвичайних планет.

Унікальні характеристики WASP-127b

WASP-127b за розмірами перевищує Юпітер, але її маса становить лише 16% від маси найбільшого газового гіганта Сонячної системи, повідомляє 24 Канал з посиланням на Science Alert. Це означає, що густина екзопланети є надзвичайно низькою – майже як у вати.

Вам буде цікаво Де закінчується Сонячна система

Через це вчені припускають, що процеси формування таких гігантських і пухких планет кардинально відрізняються від механізмів, які спостерігаються в Сонячній системі. Виміряна швидкість атмосферних потоків може бути важливим елементом, який допоможе скласти цілісну картину виникнення подібних світів.

Деталі вражаючого відкриття

Спостереження за WASP-127b проводилися за допомогою спектрометра на Дуже Великому Телескопі Європейської Південної Обсерваторії в пустелі Атакама, Чилі.



Дуже Великий Телескоп Фото ESO/G. Hüdepoh

Досліджуючи спектральні лінії вуглекислого газу і води, вчені зафіксували два піки: один – спрямований у бік Землі, а інший – у протилежний. Це свідчить про наявність потужного струменевого потоку в атмосфері екзопланети, швидкість якого сягає 7,5–7,9 км/с.

Для порівняння, максимальна швидкість вітру на Землі, зафіксована у 1996 році на австралійському острові Барроу, становила 407 км/год. У Сонячній системі найбільш швидкі вітри дмуть на Нептуні, досягаючи 1770 км/год. Проте навіть ці значення виглядають незначними порівняно з гіперзвуковими потоками на WASP-127b, де атмосферні гази можуть обертатися навколо планети всього за кілька годин.

Причини екстремальних вітрів

Основною причиною рекордних швидкостей атмосферних потоків є близькість планети до своєї зірки. Один оберт навколо світила WASP-127b здійснює за 4,2 земної доби.

Планета перебуває в гравітаційному захопленні, завжди повернена до зірки однією стороною, що створює колосальний температурний контраст між її освітленим та темним боками. Температура на денній стороні сягає понад 1000 ℃, що спричиняє потужне прискорення повітряних потоків.

Екстремальні вітри на WASP-127b – дивіться відео:

Дивіться також На орбіті Землі з'явиться космічна станція зі штучною гравітацією

Попри екстремальні умови, процеси в атмосфері WASP-127b мають певні подібності до земних, що робить її цікавим об’єктом для подальших досліджень. Астрономи планують продовжити спостереження, щоб отримати більше даних про особливості цієї незвичайної планети.