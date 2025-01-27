Уникальные характеристики WASP-127b

WASP-127b по размерам превышает Юпитер, но ее масса составляет лишь 16% от массы крупнейшего газового гиганта Солнечной системы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Science Alert. Это означает, что плотность экзопланеты является чрезвычайно низкой – почти как у ваты.

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Из-за этого ученые предполагают, что процессы формирования таких гигантских и рыхлых планет кардинально отличаются от механизмов, наблюдаемых в Солнечной системе. Измеренная скорость атмосферных потоков может быть важным элементом, который поможет составить целостную картину возникновения подобных миров.

Детали впечатляющего открытия

Наблюдения за WASP-127b проводились с помощью спектрометра на Очень Большом Телескопе Европейской Южной Обсерватории в пустыне Атакама, Чили.



Очень Большой Телескоп Фото ESO/G. Hüdepoh

Исследуя спектральные линии углекислого газа и воды, учёные зафиксировали два пика: один – направлен в сторону Земли, а другой – в противоположную. Это свидетельствует о наличии мощного струйного потока в атмосфере экзопланеты, скорость которого достигает 7,5–7,9 км/с.

Для сравнения, максимальная скорость ветра на Земле, зафиксирована в 1996 году на австралийском острове Барроу, составляла 407 км/ч. В Солнечной системе наиболее быстрые ветры дуют на Нептуне, достигая 1770 км/ч. Однако даже эти значения выглядят незначительными по сравнению с гиперзвуковыми потоками на WASP-127b, где атмосферные газы могут вращаться вокруг планеты всего за несколько часов.

Причины экстремальных ветров

Основной причиной рекордных скоростей атмосферных потоков является близость планеты к своей звезде. Один оборот вокруг светила WASP-127b совершает за 4,2 земных суток.

Планета находится в гравитационном захвате, всегда повернута к звезде одной стороной, что создает колоссальный температурный контраст между ее освещенной и темной сторонами. Температура на дневной стороне достигает более 1000 ℃, что вызывает мощное ускорение воздушных потоков.

Экстремальные ветры на WASP-127b – смотрите видео:

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Несмотря на экстремальные условия, процессы в атмосфере WASP-127b имеют определенные сходства с земными, что делает ее интересным объектом для дальнейших исследований. Астрономы планируют продолжить наблюдения, чтобы получить больше данных об особенностях этой необычной планеты.