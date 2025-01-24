Успішний запуск повинен привернути увагу NASA та інших космічних агентств, забезпечивши фінансування для подальшої реалізації проекту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Wired.

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Що буде з МКС?

Згідно з планами NASA, Міжнародна космічна станція (МКС) буде виведена з експлуатації на початку 2030-х років. Для США є критично важливим уникнути ситуації, коли на орбіті залишаться лише китайська станція.

У зв’язку з цим NASA у 2021 році запустило програму CLD (Commercial Low Earth Orbit Destinations), яка передбачає фінансування у розмірі 415 мільйонів доларів для розробки комерційних орбітальних станцій.

Фінансування було розподілено між компаніями Starlab, Blue Origin та Northrop Grumman (яка пізніше відмовилася від участі в програмі). Стартап Vast Space, заснований у 2021 році, не увійшов до числа офіційних учасників конкурсу, але планує довести свою конкурентоспроможність до моменту фінального відбору NASA у 2026 році.

Приватна орбітальна станція Vast Space

Наразі компанія завершила виробництво першого модуля Haven-1 та планує його запуск наприкінці 2025 року за допомогою ракети SpaceX. Чотири добровольці проведуть на станції приблизно два тижні, здійснивши політ на космічному кораблі Dragon.

Vast Space розраховує, що успішне проведення місії дозволить їй приєднатися до програми CLD, оскільки жодна з компаній-конкурентів ще не має діючої станції на орбіті.



Модуль Haven-1 / Фото Vast Space

Модуль Haven-1 матиме житловий об’єм 45 м³, стикувальний вузол, лабораторію, зону зберігання запасів для екіпажу та висувний спільний стіл під куполоподібним ілюмінатором висотою близько метра.

Для зв’язку на висоті 425 км над Землею станція використовуватиме лазерні канали Starlink, які були вперше протестовані під час місії Polaris Dawn у 2024 році. Експлуатація модуля триватиме до 2028 року, після чого його буде замінено на Haven-2, більш місткий та довговічний модуль.



Haven-1 на орбіті Землі (Ілюстрація) / Фото Vast Space

Перед виведенням Haven-1 з експлуатації Vast Space планує провести експеримент зі створення штучної гравітації, імітуючи рівень гравітації Місяця шляхом обертання модуля.



Модуль Haven-1 всередині / Фото Vast Space

Важливо зазначити, що експеримент проводитиметься без присутності екіпажу, оскільки тривале перебування в умовах мікрогравітації може викликати серйозні проблеми зі здоров’ям.

На наступному етапі компанія планує побудувати повноцінну космічну станцію з модулів Haven-2. Перший з них відправлять на орбіту у 2028 році, ще три – у 2029-2030 роках. Базовий модуль діаметром 7 метрів, що формуватиме хрестоподібну конструкцію станції, планується до запуску у 2030 році. До нього приєднаються чотири раніше запущені модулі Haven-2, ще чотири буде доставлено у 2031-2032 роках.



Орбітальна станція Vast Space / Фото Vast Space

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Загальний житловий об’єм станції складе 550 м³, що перевищує показник МКС (388 м³), і дозволить одночасно розміщувати до 12 осіб. У перспективі станція може отримати штучну гравітацію, однак для цього компанія потребує зовнішнього фінансування, оскільки власних коштів Vast Space вистачить лише на рік-два.