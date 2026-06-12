Ель-Ніньйо офіційно настав: чого тепер чекати від явища, яке колись убило 50 мільйонів людей

Наша планета опинилася на порозі масштабних кліматичних змін, які можуть переписати температурні рекорди минулих років. Метеорологи офіційно зафіксували пробудження потужного природного явища в Тихому океані, яке здатне вплинути на врожаї, економіку та безпеку мільярдів людей у всьому світі.

Чого чекати від повернення Ель-Ніньо?

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) офіційно оголосило про початок кліматичного явища Ель-Ніньо, зафіксувавши підвищення температури поверхні води в центрально-східній частині Тихого океану на понад 0,5 градуса Цельсія вище норми. Про це пише видання New Scientist.

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Метеорологи підтвердили, що умови для формування явища повністю сформувалися, а моделі прогнозують його збереження щонайменше протягом наступних шести місяців. Японське метеорологічне агентство також підтвердило початок циклу, який фахівці вже називають потенційно "надпотужним".

Цей останній Ель-Ніньо, ймовірно, стане значущою подією, можливо, однією з найінтенсивніших за всю історію спостережень,

– прокоментував Адам Скейф з Метеорологічного офісу Великої Британії.

Ель-Ніньо, що в перекладі з іспанської означає "хлопчик", є теплою фазою циклу Південного коливання. Феномен виникає, коли пасатні вітри, що зазвичай дмуть зі сходу на захід, слабшають. Це дозволяє величезним масам теплої води з західної частини Тихого океану переміститися до берегів Південної Америки. Такий "тепловий сплеск" нагріває атмосферу, що неминуче веде до зростання глобальної температури та провокує екстремальні погодні умови в різних куточках Землі, пише NOAA.



Ця схема показує температуру води в Тихому океані / Зображення NOAA

Готуйтеся до супер Ель-Ніньо

Науковці з NOAA оцінюють ймовірність того, що цей Ель-Ніньо стане "дуже сильним" або навіть "супер" Ель-Ніньо, у 63 відсотки, пише IFLScience. Це означає, що температура води в екваторіальній зоні Тихого океану може піднятися на 2,0 градуса Цельсія вище середнього рівня.

Окремі прогнози ще тривожніші: деякі комп'ютерні моделі вказують на можливий ріст до 2,6 або навіть 3,0 градуса Цельсія. Якщо це станеться, буде побито рекорд 1982 – 1983 років, коли аномальне потепління океану спричинило масштабні повені в Перу, що призвели до загибелі від 1300 до 2000 людей.

Глобальна загроза

Найбільше побоювання кліматологів викликає можливість повторення сценарію 1877 року. Тоді потужний Ель-Ніньо спричинив катастрофічні посухи та неврожаї по всьому світу, що, за оцінками істориків, призвело до смерті понад 50 мільйонів людей. Це становило близько 4 відсотків тодішнього населення планети.

У сучасному еквіваленті така трагедія могла б означати загибель 250 мільйонів осіб, зазначає Daily Mail. У XIX столітті відсутність мусонних дощів в Індії, тривалі посухи в Китаї та висихання річок у Бразилії супроводжувалися спалахами холери, малярії та чуми.

Можуть знову повторитися одночасні багаторічні посухи, подібні до тих, що були в 1870-х роках",

– заявила доцентка Університету штату Вашингтон Діпті Сінгх.

Вона додала, що сьогоднішня ситуація ускладнюється тим, що атмосфера та океани вже суттєво прогріті через глобальне потепління, тому майбутні екстремальні явища можуть виявитися ще руйнівнішими.

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Економічні наслідки та регіональні зміни

Ель-Ніньо зазвичай досягає піку взимку і продовжує впливати на клімат протягом наступного року. Очікують, що 2027 рік може стати найспекотнішим за всю історію спостережень. Це безпосередньо вплине на продовольчу безпеку. Дефіцит опадів у Південно-Східній Азії, Австралії та частинах Африки загрожує врожаям рису, кави й какао. Якщо Індія, яка є провідним експортером рису, обмежить його постачання через поганий врожай, це призведе до різкого зростання цін на світовому ринку.

Цікавим аспектом є вплив Ель-Ніньо на сезон ураганів в Атлантиці. Зазвичай це явище пригнічує формування тропічних циклонів. Проте метеорологи з AccuWeather застерігають від надмірного оптимізму. Вони нагадують про 1992 рік, коли під час Ель-Ніньо виник ураган "Ендрю" 5 категорії, який забрав життя 65 людей. Тепла вода в океані все ще залишає величезний потенціал для потужних штормів.

Світ має готуватися до того, що звичні погодні патерни зміняться. Це вимагає довгострокового планування та швидкої адаптації до нових кліматичних реалій.