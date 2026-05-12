Як мікроскопічне сміття в повітрі перетворюється на теплову пастку для Землі?

Наукова спільнота тривалий час зосереджувалася на вивченні пластикового забруднення в океанах та його накопиченні в організмах людей і тварин. Проте нове дослідження змушує переглянути роль пластику в глобальних кліматичних змінах. Учені з'ясували, що мікро- та нанопластикові частинки, які піднімаються високо в атмосферу, активно поглинають сонячне світло та радіацію, сприяючи нагріванню планети, пише Live Science.

Механізм впливу пластику на температуру повітря залежить від його фізичних властивостей, зокрема кольору. Світлі частинки здатні розсіювати сонячне світло назад у космос, що створює незначний ефект охолодження.

Однак частинки темних відтінків діють навпаки: вони поглинають енергію, утримуючи тепло в атмосфері. Аналіз показав, що сумарний ефект прогрівання від мікро- та нанопластику приблизно в п'ять разів перевищує їхній ефект охолодження через розсіювання. Це фактично робить пластиковий пил раніше не врахованим фактором глобального потепління.

Важливим аспектом дослідження стало вивчення того, як пластик змінюється під впливом навколишнього середовища. Колеги співавтора дослідження Дрю Шинделла в Шанхаї збирали пластикове сміття та аналізували його реакцію на радіацію. Вони помітили, що навіть дуже світлі частинки з часом темніють або жовтіють під дією ультрафіолету.

Сам Шинделл, який є заслуженим професором наук про Землю в Університеті Дьюка, пояснив це на побутовому прикладі.

Іноді, якщо ви берете паркувальний талон або щось подібне і кладете його на лобове скло, пластик з часом жовтіє, бо перебуває під сонячним світлом. Ми подумали, що частинки пластику, можливо, роблять так само,

– прокоментував учений.

Експерименти підтвердили цю гіпотезу: сонячне світло викликає старіння матеріалу, що значно посилює його здатність поглинати тепло. Коефіцієнти поглинання у таких частинок виявилися в 74,8 раза вищими, ніж у чистих, щойно виготовлених матеріалів, пише колектив авторів у журналі Nature Climate Change.

Який внесок у потепління робить мікропластик сьогодні?

За оцінками науковців, внесок пластикових частинок у зміну клімату наразі є відносно невеликим порівняно з викидами вуглекислого газу – головного рушія потепління. Вплив пластику в атмосфері можна порівняти з викидами невеликої країни або кількома відсотками від частки CO 2 . У температурному еквіваленті це становить приблизно кілька сотих часток градуса Цельсія.

Однак у порівнянні з іншими атмосферними агентами ці цифри виглядають інакше: моделювання показало, що прямий радіаційний форсинг від пластикових частинок становить 0,039 ± 0,019 вати на метр квадратний, що еквівалентно 16,2% від впливу чорного вуглецю (сажі).

Де ситуація найгірша?

Розподіл пластику в атмосфері не є рівномірним. Пікові концентрації спостерігаються в певних регіонах, наприклад, над субтропічним кругообігом у північному Тихому океані. Там показники радіаційного впливу пластику сягають 1,34 вати на метр квадратний, що в 4,7 раза перевищує вплив локального чорного вуглецю.

Учений наголошує, що складність моделювання полягає в обмеженості даних.

Люди здебільшого проводили вимірювання поблизу землі, оскільки вважали це небезпекою для здоров'я, якою вони і є, але на клімат впливає не лише кількість на поверхні, а й у всьому атмосферному стовпі,

– зауважив Дрю Шинделл.

Попри те, що вплив мікропластику на потепління менший за ефект від спалювання викопного палива, боротьба з цим забрудненням є критично важливою. За словами професора Шинделла, це просто додає ще одну вагому причину, чому ми повинні приділяти більше уваги тому, щоб пластикові відходи не потрапляли в навколишнє середовище.

Мікропластик став однією з найсерйозніших екологічних проблем XXI століття. Так називають дрібні пластикові частинки розміром менше ніж 5 міліметрів, які утворюються внаслідок руйнування упаковки, пляшок, синтетичного одягу, автомобільних шин, рибальських сіток та іншого пластикового сміття.

Окремою проблемою є нанопластик – ще дрібніші частинки, які практично неможливо побачити без спеціального обладнання.

Він буквально скрізь

За останні роки вчені виявили мікропластик майже в усіх екосистемах планети. Його знаходять в океанах, річках, ґрунтах, льодовиках, атмосфері, у найвіддаленіших куточках Землі, Арктиці, Антарктиді, на вершинах гір та навіть у печерах, де неколи не ступала нога людини. Старе дослідження на сторінках arXiv показало, що мікропластик переноситься вітром на тисячі кілометрів, а його волокна можуть довго залишатися в атмосфері.

Особливо велика концентрація пластику спостерігається у Світовому океані. Щороку туди потрапляють мільйони тонн пластикових відходів. Під впливом сонця, солоної води та механічного стирання великі уламки поступово розпадаються на мікрочастинки. Морські організми ковтають їх разом із їжею, через що пластик починає накопичуватися в харчових ланцюгах. Мікропластик уже знаходили у рибі, молюсках, планктоні, морській солі та питній воді.

Мікропластик у живих організамах

Проблема полягає не лише у фізичній присутності пластику. Частинки можуть переносити токсичні хімічні речовини, важкі метали та бактерії. Крім того, сам пластик часто містить добавки, здатні впливати на живі організми.

Останні дослідження підтверджують, що мікропластик активно проникає й у людський організм. Вчені вже знаходили його у крові, легенях, серці, печінці, кишечнику, плаценті та грудному молоці. У 2025 році дослідники з'ясували, що нанопластик присутній навіть у тканинах людського мозку. Причому концентрація таких частинок у мозку виявилася вищою, ніж у печінці чи нирках, а кількість мікропластику з роками зростає, йдеться у висновках іншого дослідження, що з'явилось у журналі Nature у 2025 році.

Науковці також повідомляють про виявлення мікропластику в кровоносній системі людини. Це означає, що частинки можуть поширюватися по всьому організму, пише Springer. Дослідження останніх років показують, що основними шляхами потрапляння мікропластику в організм є їжа, вода та повітря. Люди вдихають пластиковий пил у приміщеннях і на вулиці, а також отримують його разом із продуктами харчування.

Вчені поки що не мають остаточних відповідей щодо довгострокових наслідків такого накопичення, підсумовує 24 Канал. Проте низка робіт уже пов'язує мікропластик із запальними процесами, окислювальним стресом, порушенням роботи імунної системи та потенційними проблемами із серцево-судинною системою. Частина досліджень також вивчає можливий зв'язок із гормональними порушеннями та неврологічними проблемами.

Водночас у науковій спільноті тривають суперечки щодо масштабів небезпеки. Деякі дослідники застерігають, що сучасні методи аналізу можуть давати похибки через складність виявлення наночастинок і ризик забруднення зразків під час досліджень. Через це частину ранніх гучних висновків зараз перевіряють повторно. Наприклад, уже відомий випадок, коли вчені хибно повідомляли про виявлення мікропластику, а потім виявилося, що його джерелом були рукавички самих дослідників.

Попри дискусії щодо конкретного рівня ризику, більшість учених погоджується в одному: мікропластик став глобальним забруднювачем, який уже проник практично в усі екосистеми та в людське тіло.

Масштаби виробництва пластику продовжують зростати, а значна частина відходів досі не переробляється належним чином. За оцінками дослідників, у 2024 році світове виробництво пластику перевищило 413 мільйонів тонн, пише ScienceDirect.

Через це уряди та наукові організації дедалі активніше шукають способи обмеження пластикового забруднення. Досліджуються нові біорозкладні матеріали, системи очищення води та методи виявлення мікропластику в організмі. У США навіть стартувала державна програма STOMP вартістю 144 мільйони доларів, яка має допомогти вивчити вплив мікропластику на здоров'я людини та розробити методи його видалення з організму.

Детальніше про шкоду мікропластику для людини

Дослідження впливу мікропластику на організм людини перебувають у складній фазі. Науковці вже мають достатньо доказів того, що пластикові частинки потрапляють у тіло людини та накопичуються в різних органах, помітив 24 Канал.

Водночас остаточно довести прямий причинно-наслідковий зв'язок між мікропластиком і конкретними хворобами поки що важко. Причина полягає у складності довготривалих досліджень, різних методах вимірювання й тому, що люди одночасно контактують із тисячами інших забруднювачів.

Найкраще доведеним фактом сьогодні є сама присутність мікропластику в людському організмі. Дослідження останніх років показують, що нанопластик здатен проходити через біологічні бар'єри, які організм використовує для захисту життєво важливих органів, як показує ще одне дослідження в Nature.

Особливу тривогу викликають результати, у яких мікропластик виявили в тканинах людського мозку. Деякі дослідження показують, що концентрація пластикових частинок у мозку може бути в кілька разів вищою, ніж у печінці чи нирках. Науковці припускають, що це пов'язано з високим вмістом жирів у мозковій тканині, до яких можуть "прилипати" окремі види пластику, пише Business Insider.

Наслідки дуже сумні

Однією з головних теорій впливу мікропластику є розвиток хронічного запалення. Коли організм виявляє чужорідні частинки, імунна система починає реагувати на них як на потенційну загрозу, але, на відміну від бактерій та вірусів, вона не може їх убити й швидко вивести, тож частинки лишаються в тілі надовго. У лабораторних дослідженнях мікропластик викликав окислювальний стрес, пошкодження клітин та запальні реакції. Це вважають одним із можливих механізмів розвитку серцево-судинних, неврологічних та гормональних порушень, свідчить дослідження в журналі MDPI.

Деякі роботи вже виявили зв'язок між мікропластиком і проблемами серцево-судинної системи. Наприклад, частинки пластику знаходили в атеросклеротичних бляшках у судинах. Дослідники припускають, що вони можуть посилювати запалення стінок судин і впливати на ризик інфарктів та інсультів. Але наразі це переважно кореляції, а не остаточно доведена причина.

Окремий напрямок досліджень стосується мозку та нервової системи. Учені розглядають гіпотезу, що нанопластик може впливати на роботу нейронів, порушувати передачу сигналів між клітинами та провокувати нейрозапалення. Деякі дослідження також вивчають можливий зв'язок між накопиченням мікропластику та хворобами Альцгеймера або Паркінсона. Проте наразі наука не має доказів, що пластик безпосередньо викликає деменцію. Є лише припущення та лабораторні моделі, які показують потенційні механізми шкоди.

Ще одна серйозна тема – репродуктивне здоров'я. Мікропластик уже знаходили у спермі, плаценті та фолікулярній рідині жіночих яєчників. Через це вчені вивчають можливий вплив на фертильність, гормональний баланс та розвиток плоду. Частина пластикових добавок, зокрема фталати та бісфенол А, давно відомі як речовини, здатні впливати на ендокринну систему, повідомляє The Guardian.

Є також дослідження впливу мікропластику на кишечник. Науковці припускають, що пластикові частинки можуть порушувати баланс мікробіому, подразнювати стінки кишківника та підвищувати проникність тканин. Це може сприяти запаленню й проникненню токсичних речовин у кров. Але поки що більшість доказів базується на експериментах на тваринах або клітинних культурах.

Поки що до результатів треба ставитись обережно

Важливо розуміти, що значна частина тривожних результатів отримана саме в лабораторних умовах, де тварин або клітини часто піддають концентраціям пластику, вищим за реальні побутові рівні. Через це деякі вчені закликають не робити передчасних висновків. У науковій спільноті тривають суперечки щодо того, наскільки нинішні концентрації мікропластику в людському тілі реально небезпечні.

Втім, є кілька речей, щодо яких науковці дедалі більше сходяться:

По-перше, мікропластик уже став постійною частиною людського середовища.

По-друге, люди щодня вдихають і споживають величезну кількість пластикових частинок. Деякі оцінки говорять про десятки тисяч частинок на день лише через повітря в приміщеннях, свідчать дані The Guardian.

По-третє, дрібні частинки здатні проникати в тканини та органи, а не просто проходити через організм транзитом.

Сьогодні головна позиція більшості наукових оглядів звучить обережно: шкода від мікропластику для людини виглядає дуже ймовірною, а окремі механізми вже добре описані, але для остаточного підтвердження масштабів ризику потрібні довготривалі клінічні дослідження на людях.

Зміна клімату: наших викидів недостатньо для таких температур, то що ж додатково нагріває планету

Останні кілька років стали серйозним випробуванням для кліматичної науки. Температурні рекорди почали оновлюватися настільки швидко, що багато дослідників заговорили про "аномальне прискорення" глобального потепління. 2023, 2024 і 2025 роки виявилися одними з найспекотніших за всю історію спостережень, а теплові хвилі, посухи та екстремальні зливи в багатьох регіонах вийшли за межі прогнозів комп'ютерних моделей.

Проблема полягає в тому, що самі лише поточні викиди парникових газів не пояснюють швидкість зростання температур. Вуглекислий газ, метан та інші гази залишаються головною причиною зміни клімату, і щодо цього в науці немає суперечок. Але дедалі більше дослідників припускають, що існують додаткові фактори, які можуть підсилювати нагрівання атмосфери або змінювати поведінку хмар, аерозолів і циркуляції повітря.

Один із головних напрямів сучасних досліджень – пошук цих чинників, так званих "прихованих форсингів". Так кліматологи називають процеси, які впливають на енергетичний баланс планети, але ще недостатньо враховані у глобальних моделях. Учені аналізують зміни хмарності, роль океанів, скорочення промислових аерозолів, зміни альбедо Землі (здатність планети відбивати світло СОнця назад у космос) та навіть поведінку атмосферного пилу. Частина дослідників вважає, що деякі кліматичні моделі можуть недооцінювати окремі джерела нагрівання атмосфери.

Поточне дослідження виглядає цілком підходящим на роль одного з таких чинників. Якщо вплив пластикових частинок може становити 16% від ефекту чорного вуглецю, це означає, що ми роками не враховували величезну частину речовин, що мають парниковий ефект.

Маленький відступ: пластик впливає на хмари

Крім прямого нагрівання атмосфери, мікропластик може впливати на формування хмар. Дослідження показують, що пластикові частинки здатні виступати ядрами конденсації та кристалізації льоду. Іншими словами, вони можуть допомагати утворенню крапель і крижаних кристалів у хмарах. Це потенційно змінює структуру хмарності, кількість опадів, здатність відбивати світло назад у космос і навіть поведінку штормів, йдеться у ще одній роботі на Nature.

Особливо тривожним стало виявлення мікропластику безпосередньо в хмарах над гірськими районами Японії. Учені тоді заявили, що пластик уже фактично став частиною атмосферних процесів, пише Yale E360.

Біда не приходить одна

Цю картину доповнює ще одне недавнє відкриття, пов'язане з пустельним пилом. Дослідження, про яке ми написали у квітні, показало, що атмосферний пил із пустель нагріває Землю сильніше, ніж вважалося раніше.

Проблема в тому, що комп'ютерні моделі погано враховували великі грубі частинки пилу, які ефективно затримують теплове випромінювання. Деякі нові оцінки свідчать, що нагрівальний ефект пустельного пилу може бути приблизно удвічі сильнішим за попередні розрахунки.

Що ми маємо у висновку

У результаті формується дедалі складніша картина клімату. Парникові гази залишаються головним рушієм потепління, але поверх цього можуть накладатися додаткові ефекти від мікропластику, пилу, змін хмарності, аерозолів і атмосферної циркуляції. Найгірше, що ніхто не знає, скільки ще таких прихованих чинників ми відкриємо у майбутньому.

Саме тому сучасні кліматологи зараз активно переглядають окремі параметри моделей і шукають процеси, які раніше вважалися другорядними або взагалі не враховувалися.