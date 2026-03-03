Ель-Ніньйо може повернутись у 2026 році: ООН попереджає про нові хвилі рекордної спеки

Метеорологи зафіксували поступове згасання явища Ла-Нінья, яке протягом останнього часу забезпечувало охолодження поверхневих вод Тихого океану. Наразі кліматична система Землі переходить у нейтральну фазу, проте цей стан спокою, за прогнозами, навряд чи триватиме довго. Попереду на людство може чекати повернення Ель-Ніньйо – теплих течій, котрі несуть за собою спеку для всієї планети.

Як температурні коливання в океані вплинуть на глобальний клімат?

Прогнози вказують на те, що з імовірністю 60 відсотків такий стан триватиме протягом періоду з березня по травень 2026 року. У наступні три місяці, з квітня по червень, шанси на збереження нейтральної фази зростають до 70 відсотків, пише Phys.org.

Дивіться також Потрібні мільярди доларів: як світ збирається рятувати льодовик Судного дня

Однак ситуація може кардинально змінитися вже у другій половині року^

Фахівці Організації Об'єднаних Націй зазначають, що ймовірність виникнення Ель-Ніньйо поступово зростає і в період з травня по липень може сягнути близько 40 відсотків.

Більш довгострокові прогнози від NOAA вказують на 50 – 60 відсотків імовірності розвитку цього явища в період з липня по вересень і надалі.

Ель-Ніньйо пов'язане з аномальним нагріванням поверхні океану в центральній та східній частинах екваторіального Тихого океану, що супроводжується змінами в атмосферній циркуляції, вітрах та режимах опадів.

Важливо розуміти, що такі природні коливання відбуваються на тлі антропогенних змін клімату, які в довгостроковій перспективі підвищують глобальну температуру та роблять екстремальні погодні явища ще більш інтенсивними.

Попередній цикл Ель-Ніньйо, що тривав у 2023 – 2024 роках, став одним із п'яти найпотужніших в історії спостережень і суттєво вплинув на те, що 2024 рік став найтеплішим за весь час вимірювань.

Хоча Ель-Ніньйо зазвичай підвищує середню глобальну температуру лише на 0,1 – 0,2 градуса Цельсія, у поєднанні з накопиченим парниковим ефектом це може призвести до чергових температурних рекордів.

Що на нас чекає?

Сезонні прогнози цих явищ мають величезне значення для економіки та безпеки, оскільки дозволяють уникнути фінансових втрат, які вимірюються в мільйонах доларів. Такі дані є критично важливими для планування в сільському господарстві, охороні здоров'я, енергетиці та управлінні водними ресурсами.

Наприклад, Ель-Ніньйо часто спричиняє посухи в тропічних регіонах, негативно впливаючи на мусони в Азії та Африці, але водночас може принести надмірні опади та повені в південні штати США, Перу чи Аргентину, пише Euronews.

Проте вчені застерігають, що точність прогнозів, зроблених на початку року, обмежена через так званий весняний бар'єр передбачуваності. Це явище ускладнює моделювання процесів в океані саме в цей період року, тому метеорологічна спільнота продовжує ретельний моніторинг ситуації.

Крім того, науковці переглядають самі критерії визначення аномалій. Через постійне потепління планети те, що раніше вважалося нормою, застаріло. Нові індекси порівнюють температуру води з загальним станом тропіків, що в майбутньому може призвести до фіксації більшої кількості фаз Ла-Нінья та меншої кількості Ель-Ніньйо порівняно зі старою системою оцінювання.

На період з березня по травень 2026 року прогнозується перевищення середніх температурних показників майже на всій поверхні суші. Хоча в екваторіальній частині Тихого океану ще можуть зберігатися залишкові ознаки Ла-Нінья, загальна тенденція вказує на змішані погодні сигнали в інших частинах світу.

Світ повинен бути готовим до того, що звичні кліматичні норми залишилися в минулому, а кожен новий цикл Ель-Ніньйо може приносити дедалі серйозніші виклики для людства.