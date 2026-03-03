Как температурные колебания в океане повлияют на глобальный климат?

Прогнозы указывают на то, что с вероятностью 60 процентов такое состояние будет продолжаться в течение периода с марта по май 2026 года. В последующие три месяца, с апреля по июнь, шансы на сохранение нейтральной фазы возрастают до 70 процентов, пишет Phys.org.

Однако ситуация может кардинально измениться уже во второй половине года^

Специалисты Организации Объединенных Наций отмечают, что вероятность возникновения Эль-Ниньо постепенно растет и в период с мая по июль может достичь около 40 процентов.

Более долгосрочные прогнозы от NOAA указывают на 50 – 60 процентов вероятности развития этого явления в период с июля по сентябрь и в дальнейшем.

Эль-Ниньо связано с аномальным нагревом поверхности океана в центральной и восточной частях экваториального Тихого океана, что сопровождается изменениями в атмосферной циркуляции, ветрах и режимах осадков.

Важно понимать, что такие природные колебания происходят на фоне антропогенных изменений климата, которые в долгосрочной перспективе повышают глобальную температуру и делают экстремальные погодные явления еще более интенсивными.

Предыдущий цикл Эль-Ниньо, длившийся в 2023 – 2024 годах, стал одним из пяти самых мощных в истории наблюдений и существенно повлиял на то, что 2024 год стал самым теплым за все время измерений.

Хотя Эль-Ниньо обычно повышает среднюю глобальную температуру лишь на 0,1 – 0,2 градуса Цельсия, в сочетании с накопленным парниковым эффектом это может привести к очередным температурным рекордам.

Что нас ждет?

Сезонные прогнозы этих явлений имеют огромное значение для экономики и безопасности, поскольку позволяют избежать финансовых потерь, которые измеряются в миллионах долларов. Такие данные являются критически важными для планирования в сельском хозяйстве, здравоохранении, энергетике и управлении водными ресурсами.

Например, Эль-Ниньо часто вызывает засухи в тропических регионах, негативно влияя на муссоны в Азии и Африке, но в то же время может принести чрезмерные осадки и наводнения в южные штаты США, Перу или Аргентину, пишет Euronews.

Однако учёные предостерегают, что точность прогнозов, сделанных в начале года, ограничена из-за так называемого весеннего барьера предсказуемости. Это явление затрудняет моделирование процессов в океане именно в этот период года, поэтому метеорологическое сообщество продолжает тщательный мониторинг ситуации.

Кроме того, ученые пересматривают сами критерии определения аномалий. Из-за постоянного потепления планеты то, что раньше считалось нормой, устарело. Новые индексы сравнивают температуру воды с общим состоянием тропиков, что в будущем может привести к фиксации большего количества фаз Ла-Нинья и меньшего количества Эль-Ниньо по сравнению со старой системой оценки.

На период с марта по май 2026 года прогнозируется превышение средних температурных показателей почти на всей поверхности суши. Хотя в экваториальной части Тихого океана еще могут сохраняться остаточные признаки Ла-Нинья, общая тенденция указывает на смешанные погодные сигналы в других частях света.

Мир должен быть готовым к тому, что привычные климатические нормы остались в прошлом, а каждый новый цикл Эль-Ниньо может приносить все более серьезные вызовы для человечества.