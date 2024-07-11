Цей електричний фургон наче втік із фільму про далеке майбутнє – максимально футуристично

На початку року виробник автомобілів Kia представив стратегію розвитку, яку назвав Platform Beyond Vehicle (PBV) або "Платформа за межами транспортного засобу". Тоді компанія побіжно продемонструвала кілька концептів, які повинні розширити традиційні погляди на транспорт і вивести його на якісно новий рівень. Електричні фургони, які ми тепер побачили, – це крок на шляху до досягнення мети.

Деталі

PBV розроблені як рішення для повної мобільності, оснащені передовим програмним забезпеченням та індивідуальним інтер'єром. Це схоже на електричний фургон ID.Buzz від Volkswagen, але демонструє ще більшу футуристичність і видається більш технологічно просунутим.

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Kia представила на заході три концепти: PV5, PV7 та PV1. Це малі, середні та великі електричні фургони.

PV5 стане першим електричним фургоном із серії, запуск якої очікується на початку наступного року. Це гнучкий середньорозмірний електрофургон, призначений для доставки, поїздок на замовлення та інших послуг. Через кілька днів після його презентації, компанія отримала свого першого клієнта: Uber. Kia та Uber стали партнерами у створенні PBV для водіїв та автопарків.



Рендери Kia PV5 / Фото Kia



Реальний екземпляр Kia PV5 / Фото Kia

Новий фургон помітили на тестуванні

Якщо мова йде про надійність, то за цим параметром японським брендам немає рівних. Зокрема, новий SUZUKI S-CROSS 2024 року забезпечений гарантією у три роки чи 100 000 кілометрів, і за цей період виробник відповідає за якість авто через свого офіційного дилера в Україні.

Напередодні свого офіційного дебюту новий електричний фургон Kia, PV5, був вперше помічений на публічних випробуваннях. Відео від MediaAUTO дає перше уявлення про те, чого можна очікувати від серійної версії. У ролику можна побачити, серед іншого, як електричний фургон заряджається на станції.

Як зазначає автор, PV5 є родичем моделі ST1 від Hyundai. У березні Hyundai представила електричний ST1 на базі Staria. Однак ST1 від Hyundai має раму спереду і ззаду, як у Staria. Іншими словами, він більше схожий на комерційну вантажівку. PV5 від Kia має сучасний, витончений дизайн. Він більше схожий на мінівен, який може перевозити вантажі. Попри камуфляж, можна помітити, що перший електричний фургон Kia набагато стильніший за ST1.

Перший реальний погляд на нові машини Kia: відео

Головні ходові вогні та задні ліхтарі автомобіля схожі на ті, що були в концепті. Крізь камуфляж можна побачити зсувні двері з боку пасажира та задні двері, які широко відчиняються з обох боків. Бічні дзеркала виглядають занадто маленькими для PV5, що свідчить про те, що вони ще тільки тестуються. Автор каже, що PV5 від Kia має "чистий" вигляд, як у науково-фантастичному фільмі.



Концепт салону PV5. Невідомо, наскільки реальний варіант відповідає цьому рендеру / Фото Kia

Kia PV5 буде доступний у базовій комплектації з високим дахом та кабіною на шасі. У майбутньому він також буде переобладнаний у роботаксі для автономних поїздок на замовлення.

За ним підуть PV7, найбільший PBV Kia, і PV1, найменша модель компанії. Всі моделі PBV будуть побудовані на спеціальній платформі e-CCPM (Electric Complete Chassis Platform Module) від Hyundai Mobis.

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Нові електричні фургони Kia вироблятимуться на спеціальному заводі PBV в Autoland Hwaseong, Південна Корея. Відкриття заводу заплановано на наступний рік з очікуваною річною потужністю 150 000 одиниць. Очікується, що до 2030 року обсяг виробництва досягне 300 000 одиниць.



Усі концепти серії Kia PBV / Фото Kia