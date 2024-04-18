Porsche представив електричний велосипед Cross Performance EXC вартістю понад 15000 доларів

Нещодавно Porsche представив свою останню пропозицію на ринку електричних велосипедів – Cross Performance EXC 2-го покоління. Цей преміальний 12-швидкісний велосипед може похвалитися карбоновою рамою і має високу ціну, що значною мірою пов'язано з репутацією бренду як виробника розкішних велосипедів.

Cross Performance EXC 2nd Gen має багато спільних технічних характеристик зі своїм попередником, eBike Cross Performance EXC 2023. Оснащений електродвигуном Shimano EP 801, здатним виробляти до 85 Н-м крутного моменту, велосипед пропонує на вибір батарею ємністю 504 або 603 Вт-год.

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Розробники стверджують, що батарея може забезпечити запас ходу до 100 км в режимі ECO і може бути заряджена з 0 до 80% приблизно за 2,5 години.

Для покращення досвіду їзди на пересічній місцевості велосипед оснащений амортизаційною вилкою Fox 34 Float Performance з ходом 120 мм та заднім амортизатором Fox Float DPS.

Серед інших важливих компонентів:

задній перемикач Shimano XT,

дискові гальма Magura MT Trail,

колеса Continental Cross King,

дисплей Shimano SC-EM800 для контролю швидкості та рівня заряду батареї.

Крім того, велосипедисти можуть прикріпити свій смартфон до керма за допомогою тримача Lamicall Bike Phone Holder.



Cross Performance EXC доступний в США та Європі / Фото Porsche

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Ціна та доступність

Як і попередні моделі, Cross Performance EXC 2nd Gen доступний лише для попереднього замовлення на сайті Porsche Design. Кожен велосипед виготовляється на замовлення і буде запропонований у вибраних країнах. Ціна стартує від 15665 доларів у США та 14200 євро в Європі, а поставки очікуються до середини року.