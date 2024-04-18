Cross Performance EXC 2nd Gen має багато спільних технічних характеристик зі своїм попередником, eBike Cross Performance EXC 2023. Оснащений електродвигуном Shimano EP 801, здатним виробляти до 85 Н-м крутного моменту, велосипед пропонує на вибір батарею ємністю 504 або 603 Вт-год.

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Розробники стверджують, що батарея може забезпечити запас ходу до 100 км в режимі ECO і може бути заряджена з 0 до 80% приблизно за 2,5 години.

Для покращення досвіду їзди на пересічній місцевості велосипед оснащений амортизаційною вилкою Fox 34 Float Performance з ходом 120 мм та заднім амортизатором Fox Float DPS.

Серед інших важливих компонентів:

задній перемикач Shimano XT,

дискові гальма Magura MT Trail,

колеса Continental Cross King,

дисплей Shimano SC-EM800 для контролю швидкості та рівня заряду батареї.

Крім того, велосипедисти можуть прикріпити свій смартфон до керма за допомогою тримача Lamicall Bike Phone Holder.



Cross Performance EXC доступний в США та Європі / Фото Porsche

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Ціна та доступність

Як і попередні моделі, Cross Performance EXC 2nd Gen доступний лише для попереднього замовлення на сайті Porsche Design. Кожен велосипед виготовляється на замовлення і буде запропонований у вибраних країнах. Ціна стартує від 15665 доларів у США та 14200 євро в Європі, а поставки очікуються до середини року.