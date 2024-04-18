Cross Performance EXC 2nd Gen имеет много общих технических характеристик со своим предшественником, eBike Cross Performance EXC 2023. Оснащенный электродвигателем Shimano EP 801, способным вырабатывать до 85 Н-м крутящего момента, велосипед предлагает на выбор батарею емкостью 504 или 603 Вт-ч.

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Разработчики утверждают, что батарея может обеспечить запас хода до 100 км в режиме ECO и может быть заряжена с 0 до 80% примерно за 2,5 часа.

Для улучшения опыта езды на пересеченной местности велосипед оснащен амортизационной вилкой Fox 34 Float Performance с ходом 120 мм и задним амортизатором Fox Float DPS.

Среди других важных компонентов:

задний переключатель Shimano XT,

дисковые тормоза Magura MT Trail,

колеса Continental Cross King,

дисплей Shimano SC-EM800 для контроля скорости и уровня заряда батареи.

Кроме того, велосипедисты могут прикрепить свой смартфон к рулю с помощью держателя Lamicall Bike Phone Holder.



Cross Performance EXC доступен в США и Европе / Фото Porsche

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Цена и доступность

Как и предыдущие модели, Cross Performance EXC 2nd Gen доступен только для предварительного заказа на сайте Porsche Design. Каждый велосипед изготавливается на заказ и будет предложен в выбранных странах. Цена стартует от 15665 долларов в США и 14200 евро в Европе, а поставки ожидаются к середине года.