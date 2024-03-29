Как ранее сообщал 24 Канал, директор Xiaomi еще на прошлой неделе анонсировал начало заказов на китайский электрокар. Тогда же он намекнул, что цена не будет выше 70 тысяч долларов.

Читайте на сайте Беспилотного автомобиля не будет: Apple свернул проект разработки над которым работал 10 лет

Потенциальные покупатели имеют возможность выбрать один из трех вариантов:

Стандарт : Начиная от 216 000 юаней (примерно 30 тысяч долларов);

: Начиная от 216 000 юаней (примерно 30 тысяч долларов); Pro : От 246 000 юаней (примерно 34 тысячи долларов);

: От 246 000 юаней (примерно 34 тысячи долларов); Max: от 300 000 юаней (примерно 42 тысячи долларов).

Для сравнения, Tesla Model 3 начального уровня стоит в Китае около 246 000 юаней.

На начальном этапе подачи заявок компания Xiaomi сообщила, что получила огромное количество заявок: более 50 000 заказов было получено в течение первых 27 минут. Потенциальные покупатели должны внести депозит в размере 5 000 юаней, чтобы обеспечить свою покупку, а поставки, как ожидается, начнутся в начале апреля.

На что способна SU7

Технические характеристики Xiaomi SU7 были ранее обнародованы во время официальной презентации в декабре 2023 года. Эти изящные седаны вмещают пять пассажиров и работают на технологии HyperOS, беспрепятственно интегрируясь со смартфонами Xiaomi. Кроме того, все модели оснащены функцией автономного вождения, которая сначала будет доступна в некоторых городах Китая.

Мощность SU7 колеблется от 299 до 673 лошадиных сил, в зависимости от выбранной комплектации. Разгон от 0 до 100 км/ч составляет от 5,28 секунды у базовой модели до 2,78 секунды у топовой версии.

Запас хода стандартной модели составляет 700 км, модели Pro – 830 км, а модели Max – 800 км на одном заряде.

Кроме того, все модели поддерживают быструю зарядку, хотя скорость зарядки зависит от типа аккумулятора.

Модели Standard и Pro могут преодолеть 350 километров за 15 минут зарядки;

Модель Max может проехать 510 километров за тот же промежуток времени.

Смотрите также Посмотрите, как выглядит Cybertruck с танковыми гусеницами вместо колес

По сравнению с Tesla Model 3 начального уровня, Xiaomi SU7 демонстрирует превосходное ускорение: время разгона от 0 до 100 км/ч составляет 6,1 секунды, а увеличенный запас хода - 606 километров.

Хотя запуск в Китае привлек значительное внимание, Xiaomi еще не объявила график глобальной экспансии SU7 на другие рынки.