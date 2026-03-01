Нове життя старого смартфона – перетворіть непотрібний гаджет на персональну бібліотеку

У багатьох із нас у шухлядах припадають пилом старі смартфони, які вже не справляються з сучасними навантаженнями, але все ще є цілком функціональними. Замість того, щоб намагатися зробити з них посередні камери спостереження чи відеореєстратори, існує значно практичніше рішення, що дозволяє отримати пристрій для спокійного дозвілля.

Як старий смартфон може стати заміною електронній книзі?

Існує чимало креативних способів подарувати старому телефону нове призначення. Його можна використовувати як датчик для розумного будинку, цифрові настільні годинники або навіть як навігатор у авто. Проте проблема в тому, що старий смартфон часто програє спеціалізованим пристроям у якості виконання цих завдань, пише 24 Канал.

Найбільш вдалим та логічним рішенням є трансформація гаджета у пристрій для читання, вільний від будь-яких цифрових подразників. Це не лише дає змогу зекономити близько 200 доларів на купівлі професійного рідера, але й забезпечує напрочуд комфортний досвід. Головне – правильно все налаштувати для комфорту ваших очей.

Приберіть відволікаючі фактори

Першим кроком до перетворення є робота з інтерфейсом. Сучасні телефони переповнені яскравими іконками, сповіщеннями та стрічками новин, що постійно відволікають від тексту. Щоб змінити це, спеціалісти радять встановити мінімалістичний лаунчер, наприклад, Before Launcher. Він замінює хаотичне нагромадження значків на простий текстовий список лише найнеобхідніших програм.



Before Launcher / Фото Jose Briones

Окрім естетичного спокою, такий підхід значно прискорює роботу системи на старих процесорах. Додатково варто видалити всі непотрібні ігри, додатки й соціальні мережі, що звільнить ресурси пам'яті та мінімізує бажання щось погортати.

Виберіть правильний режим

Щоб процес читання був максимально зануреним, рекомендується активувати режим "Не турбувати" на постійній основі або за певним графіком. Найкращим рішенням буде взагалі не встановлювати в такому смартфоні SIM-картку й вимкнути інтернет. Це додатково заощадить вам батарею для довшого читання.

Налаштуйте екран

Важливим аспектом є налаштування екрана, оскільки дисплеї смартфонів суттєво відрізняються від панелей на основі електронного чорнила. Рідкокристалічні матриці зазвичай занадто яскраві та глянцеві, що втомлює очі.

Для наближення досвіду до паперового формату слід використовувати фільтр синього світла. У різних виробників ця функція може називатися "Режим читання, "Нічний режим" або "Комфорт для очей", але результат завжди один – зображення стає теплішим (жовтим), що зменшує навантаження на зір у темряві.



Нічний режим більш комфортний для очей / Android Authority

Якщо ж такий варіант не підходить, можна активувати режим "Відтінки сірого" в налаштуваннях спеціальних можливостей. Монохромне зображення виглядає спокійніше і робить пристрій менш привабливим для марнування часу в інтернеті.

Оберіть правильне програмне забезпечення

Що стосується програмного забезпечення, то вибір залежить від ваших звичок.

Додаток Amazon Kindle стане ідеальним вибором для тих, хто вже має власну бібліотеку в цьому сервісі та хоче синхронізувати свої нотатки та прогрес читання.

Також існують такі альтернативи, як Libby, Apple Books або Google Play Книги.

Окремої уваги заслуговує додаток ReadEra. Він не потребує створення облікових записів, позбавлений реклами та підтримує майже всі існуючі формати електронних книг, зберігаючи при цьому простий та функціональний інтерфейс.

Нарешті, віднедавна українські видавництва та магазини почали випускати власні додатки для читання. Багато книг тепер узагалі неможливо завантажити в електронному форматі, а єдиний спосіб їх читати – мобільний застосунок на смартфоні.

Останній штрих

Для завершення образу професійного рідера варто подбати про фізичні аксесуари. Найкращий спосіб позбутися відблисків на екрані – наклеїти матову захисну плівку. Вона надасть дисплею приємну на дотик текстуру та зробить його схожим на справжній папір.

Оскільки смартфон значно менший за стандартну електронну книгу, тримати його в руках годинами може бути не зовсім зручно. У такому разі допоможуть спеціальні тримачі, кільця або ремінці, що кріпляться до задньої панелі.

Якщо ж ви віддаєте перевагу читанню за столом, підставка зробить процес використання старого гаджета значно комфортнішим та ергономічнішим.