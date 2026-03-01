Как старый смартфон может стать заменой электронной книге?

Существует немало креативных способов подарить старому телефону новое предназначение. Его можно использовать как датчик для умного дома, цифровые настольные часы или даже как навигатор в авто. Однако проблема в том, что старый смартфон часто проигрывает специализированным устройствам в качестве выполнения этих задач, пишет 24 Канал.

Смотрите также Достаточно заряжать устройства в машине через USB – этот способ ускорит процесс

Наиболее удачным и логичным решением является трансформация гаджета в устройство для чтения, свободное от любых цифровых раздражителей. Это не только позволяет сэкономить около 200 долларов на покупке профессионального ридера, но и обеспечивает удивительно комфортный опыт. Главное – правильно все настроить для комфорта ваших глаз.

Уберите отвлекающие факторы

Первым шагом к преобразованию является работа с интерфейсом. Современные телефоны переполнены яркими иконками, оповещениями и лентами новостей, что постоянно отвлекают от текста. Чтобы изменить это, специалисты советуют установить минималистичный лаунчер, например, Before Launcher. Он заменяет хаотичное нагромождение значков на простой текстовый список только самых необходимых программ.



Before Launcher / Фото Jose Briones

Кроме эстетического спокойствия, такой подход значительно ускоряет работу системы на старых процессорах. Дополнительно стоит удалить все ненужные игры, приложения и социальные сети, что освободит ресурсы памяти и минимизирует желание что-то полистать.

Выберите правильный режим

Чтобы процесс чтения был максимально погруженным, рекомендуется активировать режим "Не беспокоить" на постоянной основе или по определенному графику. Лучшим решением будет вообще не устанавливать в таком смартфоне SIM-карту и отключить интернет. Это дополнительно сэкономит вам батарею для более долгого чтения.

Настройте экран

Важным аспектом является настройка экрана, поскольку дисплеи смартфонов существенно отличаются от панелей на основе электронных чернил. Жидкокристаллические матрицы обычно слишком яркие и глянцевые, что утомляет глаза.

Для приближения опыта к бумажному формату следует использовать фильтр синего света. У разных производителей эта функция может называться "Режим чтения, "Ночной режим" или "Комфорт для глаз", но результат всегда один – изображение становится теплее (желтым), что уменьшает нагрузку на зрение в темноте.



Ночной режим более комфортный для глаз/Android Authority

Если же такой вариант не подходит, можно активировать режим "Оттенки серого" в настройках специальных возможностей. Монохромное изображение выглядит спокойнее и делает устройство менее привлекательным для траты времени в интернете.

Выберите правильное программное обеспечение

Что касается программного обеспечения, то выбор зависит от ваших привычек.

Приложение Amazon Kindle станет идеальным выбором для тех, кто уже имеет собственную библиотеку в этом сервисе и хочет синхронизировать свои заметки и прогресс чтения.

Также существуют такие альтернативы, как Libby, Apple Books или Google Play Книги.

Отдельного внимания заслуживает приложение ReadEra. Оно не требует создания учетных записей, лишен рекламы и поддерживает почти все существующие форматы электронных книг, сохраняя при этом простой и функциональный интерфейс.

Наконец, с недавних пор украинские издательства и магазины начали выпускать собственные приложения для чтения. Многие книги теперь вообще невозможно загрузить в электронном формате, а единственный способ их читать – мобильное приложение на смартфоне.

Последний штрих

Для завершения образа профессионального ридера стоит позаботиться о физических аксессуарах. Лучший способ избавиться от бликов на экране – наклеить матовую защитную пленку. Она придаст дисплею приятную на ощупь текстуру и сделает его похожим на настоящую бумагу.

Поскольку смартфон значительно меньше стандартной электронной книги, держать его в руках часами может быть не совсем удобно. В таком случае помогут специальные держатели, кольца или ремешки, крепящиеся к задней панели.

Если же вы предпочитаете читать за столом, подставка сделает процесс использования старого гаджета значительно комфортнее и эргономичнее.