Горбатий кит перетнув три океани, здійснивши подорож на інший бік планети

Учені зафіксували вельми дивний випадок у дикій природі, коли кит здійснив довжелезну подорож на протилежну півкулю, здолавши понад 13 тисяч кілометрів. Дослідники звернули на це особливу увагу, оскільки зазвичай кити дотримуються своїх окремих племінних поголів’їв, живучи на відносно сталій території.

Унікальний випадок

Це неочікуване відкриття зробили, коли різні групи спостерігачів на протилежних сторонах світу помітили одного й того ж самця, що потоваришував із самицями з двох окремих поголів’їв. Це спантеличило морських біологів, океанографів та експертів з китоподібних, адже нічого подібного досі ніхто не бачив, повідомляє 24 Канал з посиланням на Royal Society Open Science.

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Самця кита у 2013 році зафіксували в затоці Трібуга біля Колумбії, що трохи вище екватора в Тихому океані .

. Через дев'ять років на платформі спостереження за китами Happywhale з'явилися фотографії тієї ж особини в зовсім іншій групі біля узбережжя Фумби, танзанійського села на Занзібарі, в південно-західній частині Індійського океану.

Якщо не брати до уваги, що кит міг плисти зигзагом або відхилятись у сусідні води, то мінімальна відстань, яку він подолав між двома точками спостереження, становить 13 046 кілометрів. Це перший подібний випадок в історії, хоча, звісно, не виключено, що така практика є поширеною серед китів, але ми просто ніколи її не помічали.

Для цих гігантів розмноження та годування дійсно можуть відбуватись у віддалених один від одного місцях, тому міграції навіть на відстань до 8 000 кілометрів в одному напрямку не є чимось незвичайним. Однак вчені зазначають, що такі міграції відбуваються на північ або на півень, але не на захід або схід, і тим більше не через різні океани.

Можливо, кит був змушений мігрувати через посилення конкуренції з іншими самцями за розмноження та їжу, оскільки чисельність горбатих китів по всьому світу відновлюється після значних збитків, завданих їм у минулому людьми.

Його подорож також може бути реакцією на зміни в навколишньому середовищі та кліматі, які впливають на розподіл криля в Південному океані, життєво важливого джерела їжі для горбатих китів.

Неможливо точно визначити, коли відбулася зміна зони розмноження цього кита, але можна сказати, що ця особина, схоже, вже була статевозрілим самцем, коли її вперше побачили в 2013 році,

– пишуть автори дослідження.

Коли цей самець був помічений удруге, йому було щонайменше 15 років, якщо врахувати, що статева зрілість у цих тварин настає щонайменше в 6 років.

Дослідники не можуть визначити точну причину його міграції, але вони кажуть, що в обох випадках спостереження кит перебував у компанії самиць. Тож цілком імовірно, що його епічна подорож була здійснена задля продовження роду. Крім того, всі знімки були зроблені в сезон розмноження.

Нижче можна побачити порівняння хвоста кита. Зверніть увагу на однакові темні відмітини на білій частині, які вказують, що це один і той же кит. Крім того, під цими знімками показано характерну форму його плавника, ніби обрубаного або відкушеного іншою твариною.



На першій фотографії з зеленуватим відтінком ми бачимо кита в затоці Трібуга 10 липня 2013 року. На третьому знімку та ж особина, але вже у 22 серпня 2022 року в біля узбережжя Фумби, що в Індійському океані / Фото N. Botero-Acosta/Fundación Macuáticos Colombia/E. D. Mesa/Madre Agua Colombia/Royal Society Open Science

Неможливо визначити точний маршрут, опираючись лише на фотографії, але це, ймовірно, була подорож уздовж західного узбережжя Південної Америки, навколо мису Горн, через Атлантичний океан і навколо мису Доброї Надії, перш ніж кит прибув до Індійського океану.



На цій карті півколами біля материків показано літні території проживання горбатих китів з різних популяцій, позначених як G, A, B і C. Великі квадрати унизу – це місця, куди відповідні популяції припливають на зимівлю. Місця зустрічей самця, про якого ми говорили в цій статті, позначені колом і ромбом біля Південної Америки та трикутником біля Африки. Таким чином він переплив від червоної популяції G до синьої популяції C / Фото Royal Society Open Science.