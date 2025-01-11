Уникальный случай

Это неожиданное открытие сделали, когда разные группы наблюдателей на противоположных сторонах света заметили одного и того же самца, подружившегося с самками из двух отдельных поголовий. Это озадачило морских биологов, океанографов и экспертов по китообразным, ведь ничего подобного до сих пор никто не видел, сообщает 24 Канал со ссылкой на Royal Society Open Science.

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Самца кита в 2013 году зафиксировали в заливе Трибуга возле Колумбии, что чуть выше экватора в Тихом океане .

. Через девять лет на платформе наблюдения за китами Happywhale появились фотографии той же особи в совершенно другой группе у побережья Фумбы, танзанийской деревни на Занзибаре, в юго-западной части Индийского океана.

Если не принимать во внимание, что кит мог плыть зигзагом или отклоняться в соседние воды, то минимальное расстояние, которое он преодолел между двумя точками наблюдения, составляет 13 046 километров. Это первый подобный случай в истории, хотя, конечно, не исключено, что такая практика является распространенной среди китов, но мы просто никогда ее не замечали.

Для этих гигантов размножение и кормление действительно могут происходить в отдаленных друг от друга местах, поэтому миграции даже на расстояние до 8 000 километров в одном направлении не является чем-то необычным. Однако ученые отмечают, что такие миграции происходят на север или на полдень, но не на запад или восток, и тем более не через разные океаны.

Возможно, кит был вынужден мигрировать из-за усиления конкуренции с другими самцами за размножение и пищу, поскольку численность горбатых китов по всему миру восстанавливается после значительного ущерба, нанесенного им в прошлом людьми.

Его путешествие также может быть реакцией на изменения в окружающей среде и климате, которые влияют на распределение криля в Южном океане, жизненно важного источника пищи для горбатых китов.

Невозможно точно определить, когда произошло изменение зоны размножения этого кита, но можно сказать, что эта особь, похоже, уже была половозрелым самцом, когда ее впервые увидели в 2013 году,

– пишут авторы исследования.

Когда этот самец был замечен во второй раз, ему было по меньшей мере 15 лет, если учесть, что половая зрелость у этих животных наступает по меньшей мере в 6 лет.

Исследователи не могут определить точную причину его миграции, но они говорят, что в обоих случаях наблюдения кит находился в компании самок. Так что вполне вероятно, что его эпическое путешествие было совершено ради продолжения рода. Кроме того, все снимки были сделаны в сезон размножения.

Ниже можно увидеть сравнение хвоста кита. Обратите внимание на одинаковые темные отметины на белой части, которые указывают, что это один и тот же кит. Кроме того, под этими снимками показана характерная форма его плавника, будто обрубленного или откушенного другим животным.



На первой фотографии с зеленоватым оттенком мы видим кита в заливе Трибуга 10 июля 2013 года. На третьем снимке та же особь, но уже в 22 августа 2022 года у побережья Фумбы, что в Индийском океане / Фото N. Botero-Acosta/Fundación Macuáticos Colombia/E. D. Mesa/Madre Agua Colombia/Royal Society Open Science

Невозможно определить точный маршрут, опираясь только на фотографии, но это, вероятно, было путешествие вдоль западного побережья Южной Америки, вокруг мыса Горн, через Атлантический океан и вокруг мыса Доброй Надежды, прежде чем кит прибыл в Индийский океан.



На этой карте полукругами возле материков показаны летние территории обитания горбатых китов из разных популяций, обозначенных как G, A, B и C. Большие квадраты внизу – это места, куда соответствующие популяции приплывают на зимовку. Места встреч самца, о котором мы говорили в этой статье, обозначены кругом и ромбом возле Южной Америки и треугольником возле Африки. Таким образом он переплыл от красной популяции G к синей популяции C / Фото Royal Society Open Science.