Приготуйтесь до брехні: Facebook остаточно вимкнув ШІ-систему, яка виявляла вірусні фейки

Facebook – одне з найкращих місць для поширення пропаганди. Його облюбували Росія, Китай, Іран, різноманітні шахраї зі згенерованими картинками тощо. Компанія Meta, яка керує соцмережею, створила систему машинного навчання для виявлення та видалення хоча б частини цих фейків. Однак тепер Марк Цукерберг оголосив про зміну політики перевірки фактів на тлі приходу до влади Дональда Трампа.

Епоха дезінформації

Як свідчать останні звіти, після нещодавнього анонсу компанія вже вимкнула системи відстеження вірусної дезінформації, які були націлені на божевільні й інколи фізично небезпечні наративи, теорії змови, пропаганду й вигадані новини. Що цікаво, сама Meta раніше зізнавалась, що ці зусилля були надзвичайно ефективними: інструменти машинного навчання обмежили поширення вірусної дезінформації з вражаючою результативністю в понад 90 відсотків. Однак у своєму відеозверненні глава компанії все одно заявляв, що такий підхід недосконалий, а тому компанія переходить на так звані нотатки спільноти, де користувачі самі перевіряють інформацію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Platformer.

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Крім відео, яке опублікував Цукерберг, Meta публічно не коментувала рішення деактивувати свої трекери для відстеження дезінформації. Але минулого тижня новий керівник відділу глобальної політики компанії, якого нещодавно підвищили, заявив у своєму блозі, що практики безпеки Meta несправедливо знизили в рейтингу "занадто багато контенту", який, за прогнозами систем, міг порушувати правила, але насправді, судячи з усього, не порушував. Що це за контент, він не уточнив.

Ми перебуваємо в процесі позбавлення від більшості з цих знижень і вимагаємо більшої впевненості в тому, що контент порушує стандарти для решти,

– йдеться в дописі, який був зроблений ще до остаточного вимкнення систем відстеження.

Цукерберг у своєму довжелезному інтерв'ю Джо Рогану поскаржився на цензуру з боку адміністрації Байдена (хоча вона була й до його приходу в президентське крісло). А тому ці зміни тепер подаються як повернення до свободи слова, чи, як він сказав у своєму зверненні, "повернення до свого коріння, пов'язаного зі свободою вираження поглядів".

Ці нібито орієнтовані на свободу слова зміни включають у себе не лише закриття програми перевірки фактів, а також надання дозволу на образливу лексику: користувачам усіх платформ Meta тепер дозволено ображати трансгендерних людей, називати жінок "предметами домашнього вжитку або власністю", заявляти про себе як про "гордих расистів" та інше.

Наразі незрозуміло, як ці численні зміни в кінцевому підсумку вплинуть на повсякденний досвід користувачів Meta, не кажучи вже про ширшу інформаційну екосистему. Але вони, безумовно, задобрили нового президента Дональда Трампа, який раніше погрожував ув'язнити Марка Цукерберга за неправдиві звинувачення у втручанні у вибори.