Эпоха дезинформации

Как свидетельствуют последние отчеты, после недавнего анонса компания уже выключила системы отслеживания вирусной дезинформации, которые были нацелены на безумные и иногда физически опасные нарративы, теории заговора, пропаганду и вымышленные новости. Что интересно, сама Meta ранее признавалась, что эти усилия были чрезвычайно эффективными: инструменты машинного обучения ограничили распространение вирусной дезинформации с впечатляющей результативностью в более чем 90 процентов. Однако в своем видеообращении глава компании все равно заявлял, что такой подход несовершенен, а потому компания переходит на так называемые заметки сообщества, где пользователи сами проверяют информацию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Platformer.

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Кроме видео, которое опубликовал Цукерберг, Meta публично не комментировала решение деактивировать свои трекеры для отслеживания дезинформации. Но на прошлой неделе новый руководитель отдела глобальной политики компании, которого недавно повысили, заявил в своем блоге, что практики безопасности Meta несправедливо понизили в рейтинге "слишком много контента", который, по прогнозам систем, мог нарушать правила, но на самом деле, судя по всему, не нарушал. Что это за контент, он не уточнил.

Мы находимся в процессе избавления от большинства из этих понижений и требуем большей уверенности в том, что контент нарушает стандарты для остальных,

– говорится в заметке, который был сделан еще до окончательного отключения систем отслеживания.

Цукерберг в своем длинном интервью Джо Рогану пожаловался на цензуру со стороны администрации Байдена (хотя она была и до его прихода в президентское кресло). А потому эти изменения теперь подаются как возвращение к свободе слова, или, как он сказал в своем обращении, "возвращение к своим корням, связанного со свободой выражения взглядов".

Эти якобы ориентированные на свободу слова изменения включают в себя не только закрытие программы проверки фактов, а также предоставление разрешения на оскорбительную лексику: пользователям всех платформ Meta теперь разрешено оскорблять трансгендерных людей, называть женщин "предметами домашнего обихода или собственностью", заявлять о себе как о "гордых расистах" и прочее.

Пока непонятно, как эти многочисленные изменения в конечном итоге повлияют на повседневный опыт пользователей Meta, не говоря уже о более широкой информационной экосистеме. Но они, безусловно, задобрили нового президента Дональда Трампа, который ранее угрожал посадить Марка Цукерберга за ложные обвинения во вмешательстве в выборы.