Ferrari Luce отримала футуристичну OLED-панель у якій використали технологію дисплеїв Samsung

Італійський бренд Ferrari представив свій перший повністю електричний суперкар Luce, який отримав незвичайну панель приладів. Для її створення розробники використали технологію, що спочатку створювалася для дисплеїв сучасних смартфонів Samsung.

Нова розробка стала результатом унікальної колаборації італійського автовиробника та південнокорейського техногіганта, пише видання Android Authority.

Актуально Китайські електромобілі випереджають США не через батареї – CEO Zoox назвала головну причину

Що такого цікавого в приладовій панелі нової Ferrari?

Багатошарова цифрова панель розташована перед водієм привертає найбільше уваги і для її створення інженери об'єднали два OLED-екрани, розташовані один над одним, а між ними розмістили справжні механічні стрілки. У результаті система виглядає не як класична автомобільна приборна панель, а радше як гігантський інтерактивний смартгодинник.

Ключовою технологією став фірмовий підхід Samsung під назвою HIAA – Hole in Active Area. Ви точно бачили її в дії, якщо тримали в руках сучасний смартфон: саме завдяки HIAA на екрані з'являється крихітний виріз-кружечок для селфі-камери, навколо якого дисплей продовжує повноцінно показувати зображення.

У суперкарі Ferrari Luce цю технологію застосували в абсолютно новий спосіб. Замість того, щоб ховати за отворами камери, інженери використали HIAA для створення багатошарової панелі приладів. Вони вирізали отвори в OLED-екранах від Samsung Display, щоб інтегрувати крізь них справжні механічні стрілки та аналогові датчики. Це дозволило об'єднати цифрове зображення високої чіткості з класичною автомобільною естетикою, де фізичні прилади буквально проходять крізь екран.

Технологія HIAA вперше дебютувала у смартфонах Samsung Galaxy S10 та Samsung Galaxy Note 10, після чого стала звичною для багатьох моделей Galaxy. Тепер це рішення фактично перекочувало зі світу мобільної електроніки до суперкарів.

Окрему увагу Ferrari приділила центральній консолі. Там встановлено OLED-дисплей діагоналлю 10,1 дюйма з додатковим блоком multigraph. Він може показувати різні режими – від класичного годинника до секундоміра чи компаса. Через спеціальні мікроперфорації у дисплеї проходять три механічні стрілки, які здатні обертатися на 360 градусів у режимі реального часу.

Центральна консоль Ferrari Luce / Фото Ferrari

На тлі сучасного тренду, коли автовиробники масово переходять на великі пласкі сенсорні екрани та прибирають фізичні елементи керування, Ferrari фактично обрала протилежний шлях. Luce намагається поєднати цифрові інтерфейси з механічними деталями, створюючи більш "живий" та візуально складний кокпіт.

Такий підхід Ferrari є частиною глобального спротиву тотальній цифровізації, адже водії все частіше втомлюються від гігантських сенсорних панелей, які відволікають від дороги. Наприклад, подібну філософію нещодавно проголосив німецький бренд Audi, де новий шеф-дизайнер Массимо Фраскелла оголосив курс на повернення фізичних кнопок у салони авто.

У Ferrari Luce цей баланс між тактильністю та технологіями вивели на новий рівень, що підтверджують ключові особливості новинки.

Цікавий факт! За дизайном Ferrari Luce стоїть Джоні Айв (Jony Ive) – колишній головний дизайнер Apple, який багато років формував зовнішній вигляд iPhone та інших культових пристроїв компанії. Саме він та його та його студія LoveFrom допомогли створити один із найбільш футуристичних автомобільних інтер'єрів останніх років. Деталі цього сміливого проєкту стали відомі після того, як бренд офіційно розсекретив салон свого електромобіля.

Інженери Ferrari цікавим способом розв'язали проблему відсутності фірмового ревіння двигуна. Замість штучного відтворення звуку V12 через динаміки, бренд запатентував систему, яка збирає реальні механічні шуми з задньої осі та обробляє їх у реальному часі, створюючи автентичний супровід, схожий на звучання електрогітари.

Суперкар Luce отримав чотири електромотори загальною потужністю 1035 кінських сил, що дозволяє розганятися до 100 км/год всього за 2,5 секунди. Батарея ємністю 122 кВт·год інтегрована безпосередньо в силове шасі, забезпечуючи запас ходу близько 530 кілометрів за європейським циклом WLTP. Орієнтовна вартість цього технологічного дива в Європі становитиме близько 550 000 євро, а старт продажів запланований уже на кінець цього року.