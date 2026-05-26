Новая разработка стала результатом уникальной коллаборации итальянского автопроизводителя и южнокорейского техногиганта, пишет издание Android Authority.

Что такого интересного в приборной панели новой Ferrari?

Многослойная цифровая панель расположенная перед водителем привлекает больше всего внимания и для ее создания инженеры объединили два OLED-экрана, расположенные друг над другом, а между ними разместили настоящие механические стрелки. В результате система выглядит не как классическая автомобильная приборная панель, а скорее как гигантские интерактивные смарт-часы.

Ключевой технологией стал фирменный подход Samsung под названием HIAA – Hole in Active Area. Вы точно видели ее в действии, если держали в руках современный смартфон: именно благодаря HIAA на экране появляется крошечный вырез-кружочек для селфи-камеры, вокруг которого дисплей продолжает полноценно показывать изображение.

В суперкаре Ferrari Luce эту технологию применили совершенно новым способом. Вместо того, чтобы прятать за отверстиями камеры, инженеры использовали HIAA для создания многослойной панели приборов. Они вырезали отверстия в OLED-экранах от Samsung Display, чтобы интегрировать сквозь них настоящие механические стрелки и аналоговые датчики. Это позволило объединить цифровое изображение высокой четкости с классической автомобильной эстетикой, где физические приборы буквально проходят сквозь экран.

Технология HIAA впервые дебютировала в смартфонах Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 10, после чего стала привычной для многих моделей Galaxy. Теперь это решение фактически перекочевало из мира мобильной электроники в суперкары.

Отдельное внимание Ferrari уделила центральной консоли. Там установлен OLED-дисплей диагональю 10,1 дюйма с дополнительным блоком multigraph. Он может показывать различные режимы – от классических часов до секундомера или компаса. Через специальные микроперфорации в дисплее проходят три механические стрелки, которые способны вращаться на 360 градусов в режиме реального времени.

Центральная консоль Ferrari Luce / Фото Ferrari

На фоне современного тренда, когда автопроизводители массово переходят на большие плоские сенсорные экраны и убирают физические элементы управления, Ferrari фактически выбрала противоположный путь. Luce пытается совместить цифровые интерфейсы с механическими деталями, создавая более "живой" и визуально сложный кокпит.

Такой подход Ferrari является частью глобального сопротивления тотальной цифровизации, ведь водители все чаще устают от гигантских сенсорных панелей, которые отвлекают от дороги. Например, подобную философию недавно провозгласил немецкий бренд Audi, где новый шеф-дизайнер Массимо Фраскелла объявил курс на возвращение физических кнопок в салоны авто.

В Ferrari Luce этот баланс между тактильностью и технологиями вывели на новый уровень, что подтверждают ключевые особенности новинки.

Интересный факт! За дизайном Ferrari Luce стоит Джони Айв (Jony Ive) – бывший главный дизайнер Apple, который много лет формировал внешний вид iPhone и других культовых устройств компании. Именно он и его и его студия LoveFrom помогли создать один из самых футуристических автомобильных интерьеров последних лет. Детали этого смелого проекта стали известны после того, как бренд официально рассекретил салон своего электромобиля.

Инженеры Ferrari интересным способом решили проблему отсутствия фирменного рева двигателя. Вместо искусственного воспроизведения звука V12 через динамики, бренд запатентовал систему, которая собирает реальные механические шумы с задней оси и обрабатывает их в реальном времени, создавая аутентичное сопровождение, похожее на звучание электрогитары.

Суперкар Luce получил четыре электромотора общей мощностью 1035 лошадиных сил, что позволяет разгоняться до 100 км/ч всего за 2,5 секунды. Батарея емкостью 122 кВт-ч интегрирована непосредственно в силовое шасси, обеспечивая запас хода около 530 километров по европейскому циклу WLTP. Ориентировочная стоимость этого технологического чуда в Европе составит около 550 000 евро, а старт продаж запланирован уже на конец этого года.