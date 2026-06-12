Что открыли ученые?

Современная наука наконец получила подтверждение теории, которая десятилетиями оставалась лишь на бумаге. Физики успешно зафиксировали скрытую фазу материи, создав уникальные суперрешетки из серебряных наночастиц. Эти структуры продемонстрировали свойства,, которые ранее считались недостижимыми в экспериментальных условиях,, пишет издание SciTechDaily.

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Ключом к успеху стала особая структура наночастиц. В отличие от жестких конструкций, которые обычно используют в нанотехнологиях, новые структуры ведут себя значительно динамичнее. Это позволило ученым наблюдать за тем,, как материя переходит в специфическое состояние, которое ранее ускользало от объективов микроскопов и датчиков.

Вы можете представить их как «волосатые» частицы. Волоски достаточно гибкие, чтобы частицы имели больше свободы для смещения, но они также хорошо соединяются между собой, что позволяет частицам сцепляться,

– прокомментировал исследователь Тимоти К. Мур.

Благодаря этой гибкости частицы серебра образуют чрезвычайно стабильные и упорядоченные массивы. Однако самое интересное началось тогда, когда исследователи начали изучать оптические свойства полученных суперрешеток. Когда на эти структуры направили свет, они продемонстрировали явление, которое физики называют глубокой сильной связью между светом и материей.

В этом состоянии электроны внутри серебряных наночастиц начинают двигаться не хаотично, а в идеальном синхроне со световыми волнами. Фактически свет и вещество становятся единым целым на квантовом уровне. В этот момент возникает квантовая запутанность – состояние, когда частицы остаются взаимосвязанными независимо от расстояния между ними, а их свойства становятся неотделимыми друг от друга.

Что это нам дает?

Это открытие имеет колоссальное значение для будущего технологий. Понимание того, как управлять скрытыми фазами материи, открывает путь к созданию принципиально новых материалов. Например, это может привести к появлению сверхбыстрых квантовых компьютеров или сенсоров, чувствительность которых превысит современные аналоги в тысячи раз.

Кроме того, ученые обнаружили, что эти суперрешетки обладают неожиданным квантовым оптическим поведением. Когда электроны в наночастицах осциллируют синхронно со световыми волнами (осцилляция – это процесс повторяющихся изменений состояния системы, ее отклонения от точки равновесия туда и обратно в определенных пределах или специфические циклические движения), материя начинает вести себя как гигантская квантовая система.

Это подтверждает прогнозы, сделанные еще в конце прошлого века, когда теоретики только начинали описывать возможность существования таких экзотических состояний вещества.

Изучение этих процессов помогает лучше понять фундаментальные законы Вселенной. Пока что эксперименты проводили в лабораторных условиях с серебряными частицами, размер которых измеряют миллионными долями миллиметра. Однако физики уверены, что принципы, которые они обнаружили, работают и в других масштабах.

Это открытие демонстрирует удивительные характеристики вновь созданных суперрешеток из серебряных наночастиц,

– заявил Тимоти К. Мур, подчеркивая уникальность полученных результатов.

Сейчас команда сосредоточилась на том, как адаптировать эти знания для практического использования. Возможно, же в ближайшие годы мы увидим первые устройства, работа которых основана на скрытых фазах материи и «волосатых» наночастицах.