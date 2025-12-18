Firefox кардинально зміниться – яким буде оновлений браузер

Новий CEO Mozilla Corporation Ентоні Ензор-ДеМео підтвердив, що Firefox чекає трансформація в так званий AI-браузер. Компанія хоче зберегти Firefox ключовим продуктом, але водночас перетворити його на платформу з новими AI-функціями, які мають допомогти Mozilla знайти нові джерела доходу.

Ентоні Ензор-ДеМео офіційно приступив до обов'язків CEO Mozilla Corporation і присвятив свій перший блог-пост опису "наступного розділу" для компанії. Центральною темою цього бачення став штучний інтелект. За його словами, Firefox залишиться "якорем" Mozilla, але еволюціонує в сучасний AI-браузер. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на блог Mozilla.

Навіщо Mozilla перетворює Firefox на AI-браузер і що це означає для користувачів?

Головна мета такого кроку – розширення джерел доходу на тлі падіння ринкової частки Firefox. Попри гучні заяви, сам текст звернення майже не містить типових маркетингових формулювань про AI, що контрастує з ідеєю майбутнього, де користувачі дедалі рідше читатимуть тексти, написані людьми, без посередництва алгоритмів.

AI-стратегія Mozilla тісно пов'язана з фінансовою моделлю компанії. У внутрішніх матеріалах зростання доходів від AI-функцій уже фігурує як частина нової "подвійної фінансової мети". Критики зазначають, що активне впровадження AI у Firefox більше заспокоює керівництво, ніж реально відповідає інтересам звичайних користувачів.

Ключовим елементом нового підходу стане Firefox AI Window – вікно з інтерфейсом на основі запитів, де користувач вводить питання замість URL-адрес. Відповіді формуватимуться за допомогою хмарного AI-провайдера на вибір, а результатом стануть згенеровані машиною підсумки матеріалів, написаних людьми.

Окремо Ензор-ДеМео наголосив на "агентності" користувачів – ще одному улюбленому слові Mozilla. За його словами, AI-функції у Firefox можна буде "легко вимкнути". Формулювання, однак, натякає, що ці можливості будуть увімкнені за замовчуванням. Поки незрозуміло, чи йтиметься про простий перемикач під час першого запуску, чи про складніші налаштування в меню або конфігураційних файлах.

Як пише OMGubuntu, фінансова логіка Mozilla тисне в одному напрямку. Значна частина доходів компанії досі надходить від угоди з Google щодо пошуку. Але зростання популярності AI-чатботів і подальше падіння частки Firefox роблять цю модель дедалі менш стабільною. Перетворення браузера на AI-платформу виглядає як спроба привабити інших великих технологічних партнерів або посилити позиції у переговорах з Google.

Mozilla вже почала рух у цьому напрямку, зокрема додавши Perplexity як пошукову опцію у Firefox. Подібні інтеграційні угоди з AI-компаніями можуть стати чи не єдиною реальною альтернативою пошуковим контрактам.

Водночас Mozilla не має власної повноцінної AI-інфраструктури. На відміну від Google, Microsoft чи OpenAI, компанія не володіє власними великими моделями, дата-центрами та масштабними інвестиціями. Для складних завдань Firefox покладатиметься на сторонні AI-сервіси, а локальні функції базуватимуться на компактних моделях, здебільшого похідних від відкритої Llama від Meta.

У результаті користувачам пропонують своєрідний "шведський стіл" з великих AI – ChatGPT, Claude або Gemini – через які фільтруватиметься більшість запитів. Критики вбачають у цьому суперечність: під гаслом боротьби з домінуванням великих AI Firefox фактично стає майданчиком для їхнього подальшого посилення.