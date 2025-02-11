Макрон закликає Європу спростити свої правила, щоб не програти в перегонах ШІ

Цими вихідними всі погляди представників галузі штучного інтелекту були прикуті до великого саміту в Парижі, куди з'їхалися політики, розробники ШІ, експерти ринку й дослідники, щоб обговорити майбутнє технології, зокрема її розвиток у Європі. В центрі вечірки, звісно ж, стоїть Франція та особисто Емманюель Макрон, який мав свою хвилину слави під час виступу на конференції.

ШІ отримає поштовх у Франції

Перш за вже варто зазначити, що президент Франції оголосив про інвестиційний пакет у розмірі 109 мільярдів євро для французької екосистеми штучного інтелекту. Ці гроші надійдуть з боку приватних партнерів, які бажають будувати центри обробки даних у країні й інвестувати в стартапи, що працюють у сфері ШІ. За його словами, основна причина, чому міжнародні інвестори обирають Францію для масштабного проєкту з будівництва дата-центру, полягає в надлишку ядерної енергії в країні, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

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У мене є хороший друг по той бік океану, який каже: "Бури, крихітко, бури". Тут не потрібно бурити, потрібно просто "підключи, крихітко, підключи",

– сказав Макрон, натякаючи на слова Дональда Трампа, які він говорив про нафтові свердловини.

Але разом із тим він не хоче, щоб конференція AI Action Summit була зосереджена лише на Франції. "Для мене цей саміт — не просто оголошення про великі інвестиції у Францію. Це сигнал до пробудження для європейської стратегії", – додав він.

"Завтра президентка [Європейської комісії Урсула] фон дер Ляєн оголосить європейську стратегію в сфері ШІ. Це буде дуже важлива подія. Ця стратегія стане унікальною можливістю для Європи прискорити, спростити наші правила, поглибити єдиний ринок, а також інвестувати в обчислювальні потужності", – каже Макрон.

На його думку, Європейський Союз "повинен синхронізуватися з рештою світу" й спростити дозволи, передачу та авторизації "клінічних випробувань" у сфері ШІ й дотичних сферах, щоб не відставати від конкурентів та не впустити шансу.

Макрон також закликав європейські компанії купувати у європейських стартапів. За його словами, більшість компаній у США та Китаї віддають перевагу вітчизняним рішенням. Але це рідко трапляється в Європі, особливо коли мова йде про технології.

Сьогодні, 11 лютого, світові лідери та керівники технологічних компаній оприлюднять нову заяву. Поки що незрозуміло, чого саме вона стосуватиметься, але можна очікувати на розуміння того, які країни візьмуть на себе зобов’язання узгодити список пріоритетів в розробці ШІ.