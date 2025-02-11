ИИ получит толчок во Франции

Прежде всего уже стоит отметить, что президент Франции объявил об инвестиционном пакете в размере 109 миллиардов евро для французской экосистемы искусственного интеллекта. Эти деньги поступят со стороны частных партнеров, желающих строить центры обработки данных в стране и инвестировать в стартапы, работающие в сфере ИИ. По его словам, основная причина, почему международные инвесторы выбирают Францию для масштабного проекта по строительству дата-центра, заключается в избытке ядерной энергии в стране, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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У меня есть хороший друг по ту сторону океана, который говорит: "Бури, крошка, бури". Здесь не нужно бурить, нужно просто "подключи, крошка, подключи",

– сказал Макрон, намекая на слова Дональда Трампа, которые он говорил о нефтяных скважинах.

Но вместе с тем он не хочет, чтобы конференция AI Action Summit была сосредоточена только на Франции. "Для меня этот саммит — не просто объявление о больших инвестициях во Францию. Это сигнал к пробуждению для европейской стратегии", – добавил он.

"Завтра президент [Европейской комиссии Урсула] фон дер Ляйен объявит европейскую стратегию в сфере ИИ. Это будет очень важное событие. Эта стратегия станет уникальной возможностью для Европы ускорить, упростить наши правила, углубить единый рынок, а также инвестировать в вычислительные мощности", – говорит Макрон.

По его мнению, Европейский Союз "должен синхронизироваться с остальным миром" и упростить разрешения, передачу и авторизацию "клинических испытаний" в сфере ИИ и смежных сферах, чтобы не отставать от конкурентов и не упустить шанса.

Макрон также призвал европейские компании покупать у европейских стартапов. По его словам, большинство компаний в США и Китае отдают предпочтение отечественным решениям. Но это редко случается в Европе, особенно когда речь идет о технологиях.

Сегодня, 11 февраля, мировые лидеры и руководители технологических компаний обнародуют новое заявление. Пока непонятно, чего именно оно будет касаться, но можно ожидать понимания того, какие страны возьмут на себя обязательства согласовать список приоритетов в разработке ИИ.